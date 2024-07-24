《中國要聞》民航暑運票價同比降１７％，整體運力供過於求

《經濟通通訊社２４日專訊》據《財新》報道，民航暑運延續「旺丁不旺財」窘境，航司價

格戰打破了機票越早買越便宜的常規。「航班管家」近期數據顯示，今年暑期國內機票不含稅（

經濟艙）均價７８７元（人民幣．下同），同比下降１７％，比２０１９年還低１％；國際機票

（經濟艙）均價２３０３元，同比下降２５﹒３７％，比２０１９年跌１２﹒１％。

這一變化凸顯了疫情後國際航線暫未完全恢復，民航業供過於求，冗餘運力無處安放的處境

。就民航業整體而言，運力較疫情前的增長速度比需求要快得多。航班管家數據顯示，截至５月

底，國內航司機隊規模比２０１９年多了４６９架，可用運力規模增加了１３﹒４４％。民航局

數據則顯示，今年前五個月，民航旅客量比２０１９年同期增加了８﹒８２％。

受國際航線、寬體機比例高的包袱拖累，中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）、

中國東航（００６７０）（滬：６００１１５）及南方航空（０１０５５）

（滬：６０００２９）這三家國有「三大航」狀況最為尷尬，其效益指標與票價表現一致－－民

航降價爭取客源，但其客座率、飛機利用率仍未恢復至疫情前水平。（ｒｙ）

