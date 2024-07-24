【提振內房】廣州、佛山、南京房貸利率正步入「２字頭」時代

《經濟通通訊社２４日專訊》據《第一財經》消息，廣州某外資行首套房貸利率有望降至「

２字頭」。「目前雖然還沒有正式執行，但正在討論中，極有希望。」一位銀行人士透露。

７月以來，廣州銀行業已連續兩度下調首套房貸利率，目前形成了３％至３﹒０５％、

３﹒１％至３﹒１５％、３﹒３％三個利率檔位，不僅低於其他一線城市，甚至低於部分二、三

線城市。

事實上，不僅廣州，佛山、南京等地也傳出「２字頭」的房貸利率。在南京，六大國有銀行

的首套房貸利率最低為３﹒０５％，二套房貸利率最低也降至３﹒０５％，部分銀行的二套房貸

利率最低將降至２﹒９５％。

另外，滙豐銀行佛山某支行房貸經理表示，該行首套房商貸利率為ＬＰＲ－９５基點，按照

最新ＬＰＲ，房貸利率最低２﹒９％。



＊有望形成政策組合拳，助力市場修復＊



國金證券分析師方鵬認為，降息是房地產市場政策落地的第一步，釋放出積極訊號，預計後

續去庫存、優化增量等政策有望得到貫徹落實，盡快形成實物量。在信貸放鬆、各地需求端因城

施策、去庫存等共同發力下，有望形成政策組合拳，助力市場逐步修復企穩。（ｒｙ）

