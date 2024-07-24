【聚焦數據】江蘇上半年ＧＤＰ同比增長５﹒８％，高於全國水平

《經濟通通訊社２４日專訊》江蘇省統計局公布，上半年，江蘇實現地區生產總值

６３３２６﹒３億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長５﹒８％，高於全國５％增

速水平。其中，第一產業增加值１７３６﹒２億元，同比增長３﹒０％；第二產業增加值

２７７０９﹒７億元，增長７﹒１％；第三產業增加值３３８８０﹒４億元，增長４﹒８％。



＊江蘇上半年規上工業增加值增８﹒６％＊



上半年，全省規模以上工業增加值同比增長８﹒６％。分經濟類型看，國有控股企業同比增

長７﹒７％，股份制企業增長９﹒４％，民營企業增長１０﹒１％，私營企業增長８﹒８％。分

行業看，列統的４０個工業行業大類中，有３３個行業增加值同比增長，其中裝備製造業增加值

同比增長９﹒１％，對全部規上工業增加值增長的貢獻率為５６﹒２％。

累計１至５月，全省規模以上工業企業實現利潤同比增長５﹒６％。



＊江蘇上半年零售消費增長４﹒９％＊



至於消費方面，上半年全省社會消費品零售總額２４１７８﹒４億元，同比增長４﹒９％，

其中商品零售２１５５６﹒４億元，增長４﹒２％；餐飲收入２６２２億元，增長１０﹒７％。

在消費品以舊換新政策等帶動下，限額以上家用電器和音像器材類商品零售額同比增長

１１﹒０％，比一季度加快４﹒１個百分點；新能源汽車零售額增長３５﹒５％，佔汽車類零售

額的比重達３１﹒０％。

上半年全省網上零售額６１８１﹒４億元，同比增長８﹒６％，其中實物商品網上零售額

５１９４﹒７億元，增長６﹒４％，佔社會消費品零售總額的比重為２１﹒５％。

上半年，江蘇全省居民消費價格同比上漲０﹒３％，其中一季度同比持平，二季度上漲

０﹒６％。全省工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降２﹒７％，工業生產者購進價格指數

（ＩＰＩ）下降２﹒４％。（ｓｌ）

