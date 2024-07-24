《中國要聞》吉利汽車、曠視科技簽合作協議，重慶市政府官員見證

《經濟通通訊社２４日專訊》重慶兩江新區與吉利汽車集團、曠視科技簽署戰略合作協議。

重慶市委書記袁家軍，市委副書記、市長胡衡華會見了吉利控股集團董事長李書福、曠視科技董

事長兼ＣＥＯ印奇一行並見證簽約。

袁家軍表示，希望吉利控股集團、曠視科技等企業加強與重慶的戰略對接，開展務實合作，

加大智能網聯新能源汽車、人工智能等產業在渝布局力度。重慶將全力做好服務保障，大力支持

企業高質量發展，更好實現政府有為、市場有效、企業有利。（ｃｔ）

