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AH股新聞

24/07/2024 09:51

《中國要聞》吉利汽車、曠視科技簽合作協議，重慶市政府官員見證

　　《經濟通通訊社２４日專訊》重慶兩江新區與吉利汽車集團、曠視科技簽署戰略合作協議。
重慶市委書記袁家軍，市委副書記、市長胡衡華會見了吉利控股集團董事長李書福、曠視科技董
事長兼ＣＥＯ印奇一行並見證簽約。
　　袁家軍表示，希望吉利控股集團、曠視科技等企業加強與重慶的戰略對接，開展務實合作，
加大智能網聯新能源汽車、人工智能等產業在渝布局力度。重慶將全力做好服務保障，大力支持
企業高質量發展，更好實現政府有為、市場有效、企業有利。（ｃｔ）

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