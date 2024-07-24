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AH股新聞

24/07/2024 09:30

《Ａ股行情》滬綜指續弱勢今再低開０﹒２％，二千九防衛戰又打響

　　《經濟通通訊社２４日專訊》在經歷昨日（２３日）崩盤行情之後，滬深股市今早繼續低開
，滬綜指低開０﹒２１％，報２９０９﹒１５點，回到三中全會召開之前水平，月內第二度逼近
穿二千九關，關注國家隊有否進場救市跡象；深成指低開０﹒２８％，創業板指低開０﹒２９％
，保險股造好，其他大部分行業板塊走低。
　　人行公布今日進行６６１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠２０３９億元，連續
三個交易日共收水６８３４億元。人民幣再度承壓，兌美元中間價較上個交易日跌２４點子，創
去年１１月２１日以來逾八個月新低。
　　發改委發布《關於支持優質企業借用中長期外債，促進實體經濟高質量發展的通知》，積極
支持行業地位顯著、信用優良、對促進實體經濟高質量發展具有帶動引領作用的優質企業借用外
債，但新規排除房地產企業及地方政府融資平台企業。
　　國家發改委、工信部、生態環境部、市場監管總局、國家能源局聯合印發《電解鋁行業節能
降碳專項行動計劃》，明確電解鋁行業節能降碳的主要目標，到２０２５年底，電解鋁行業能效
標桿水平以上產能佔比達到３０％，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，行業可再
生能源利用比例達到２５％以上，再生鋁產量達到１１５０萬噸。
　　富士康科技集團與河南省政府簽署協議，該企業將投資約１０億元人民幣在鄭州市建設新事
業總部大樓，還將在當地建設一個電動汽車試製中心。
　　另外，國資委公布數據顯示，１－６月央企實現利潤總額１﹒４萬億元人民幣，同比增長
１﹒９％，淨資產收益率６﹒９％。（ｅｙ）

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