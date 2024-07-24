《Ａ股行情》軍工股強漲滬指半日收升０﹒１％，二千九失而復得

《經濟通通訊社２４日專訊》經歷昨日（２３日）崩盤行情之後，滬深股市今早繼續低開，

盤中汽車、家品、電器、地產等板塊顯著挫，保險和券商板塊平均亦跌約１％，拖累滬綜指跌幅

一度擴大至０﹒７％，低見２８９４﹒２９點，是自今年２月１９日以來首次跌穿二千九關口，

其後軍工、基建股升幅擴大，三大電訊商領漲，帶動滬指半日跌轉升０﹒１％收市，報

２９１８﹒２７點，二千九失而復得，惟深成指續跌０﹒３５％，創業板指跌０﹒１８％。

兩市半日成交約４０６３億元人民幣，較上日同時段成交回升７％。



＊銅纜高速連接概念落鑊＊



軍工股逆勢拉漲，洪都航空（滬：６００３１６）漲停，三角防務（深：３００７７５）升

６﹒７％，新余國科（深：３００７２２）漲６％，中航重機（滬：６００７６５）升４﹒７％

，中國動力（滬：６００４８２）漲４﹒１％，光啟技術（深：００２６２５）升４％，晨曦航

空（深：３００５８１）升３﹒９％，安達維爾（深：３００７１９）升３﹒４％。

中信建投研報指出，英偉達推出新一代ＧＢ２００ＮＶＬ７２服務器，集成化程度全面提升

，其機櫃內部採用高速銅纜進行通信互連，帶動增量銅纜市場空間超過７０億元人民幣。銅纜高

速連接概念逆市走高，金信諾（深：３００２５２）飆２０％漲停，神宇股份

（深：３００５６３）升１２﹒５％，沃爾核材（深：００２１３０）升一成漲停，勝藍股份

（深：３００８４３）升９﹒４％，華豐科技（滬：６８８６２９）升８﹒１％，鼎通科技

（滬：６８８６６８）升６﹒３％，奧飛數據（深：３００７３８）升３﹒１％。



＊特斯拉業績弱，國內同業股價挫＊



美國電動車製造商特斯拉公布業績，公司季度盈利率創逾五年低，毛利率亦差於市場預期。

ＣＥＯ馬斯克承認減價戰令公司面對更大困難。汽車板塊領跌滬深，長城汽車

（滬：６０１６３３）挫３﹒６％，長安汽車（深：０００６２５）跌２﹒１％，賽力斯

（滬：６０１１２７）跌２％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌０﹒９％，比亞迪

（深：００２５９４）軟０﹒８％，上汽集團（滬：６００１０４）走低０﹒４％。（ｅｙ）



