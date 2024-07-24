  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

24/07/2024 15:11

《Ａ股行情》午後復跌尾盤死守二千九，滬指收挫０﹒４６％三連跌

　　《經濟通通訊社２４日報道》滬深股市經歷昨日（２３日）大跌今日繼續插水，盤中汽車、
家品、電器、地產等板塊顯著挫，保險和券商板塊平均亦跌約１％，拖累滬綜指跌幅一度擴大至
０﹒７％，低見２８９４﹒２９點，是自今年２月１９日以來首次跌穿二千九關口，其後軍工、
基建股升幅擴大，帶動滬指半日跌轉升０﹒１％，收復二千九，但到下午市況再度轉差，汽車、
地產股跌幅擴大，滬指再次跌至２９００點位置浮動，總結全日跌０﹒４６％，報
２９０１﹒９５點，死守整數關口；深成指全日挫１﹒３２％，創業板指跌１﹒２３％。兩市全
日成交６２７３億元人民幣，按日跌５﹒３％。
　　在人行周一（２２日）政策降息以來，滬綜指已經連續第三個交易日下跌，累計跌幅
２﹒６９％。
　
＊地產板塊四連跌＊
　
　　美國電動車製造商特斯拉公布業績，季度盈利率創逾五年低，毛利率亦差於市場預期。
ＣＥＯ馬斯克承認減價戰令公司面對更大困難。汽車板塊領跌滬深，長城汽車
（滬：６０１６３３）挫５﹒９％，長安汽車（深：０００６２５）跌３﹒９％，賽力斯
（滬：６０１１２７）跌２﹒８％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌２％，比亞迪
（深：００２５９４）軟１﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）走低１﹒４％。
　　ＬＰＲ降息１０基點，然而地產板塊連續第四個交易日下跌。金地集團
（滬：６００３８３）插水５﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）挫３﹒９％，綠地控股
（滬：６００６０６）跌３﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌３﹒４％，保利發展
（滬：６０００４８）跌３﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒９％。高盛中國經濟學
家王立升此前表示，內房市場料仍未見底，並指內地經濟進入了「後地產時代」，即不能再依賴
房地產來拉動經濟，預計至２０２７年後內房對於經濟拖累因素淡化。
　
＊中鋁Ａ下跌，內地要求電解鋁企業減碳＊
　
　　內地發布文件，積極支持電解鋁企業擴大非化石能源應用，原則上不再新增自備燃煤機組，
支持既有自備燃煤機組實施清潔能源替代，並會嚴格執行電解鋁產能置換政策，大氣污染防治重
點區域不再新增電解鋁產能。鋁業股集體下跌，怡球資源（滬：６０１３８８）挫３﹒３％，和
勝股份（深：００２８２４）挫２﹒８％，神火股份（深：０００９３３）跌２﹒７％，中孚實
業（滬：６００５９５）跌２﹒１％，中國鋁業（滬：６０１６００）跌１﹒４％。
　　華誼兄弟（深：３０００２７）公告，公司擬將控股子公司東陽美拉７０％股權轉讓給阿里
影業抵債，股權轉讓價款為３﹒５億元人民幣，華誼兄弟價跌２﹒５％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４１８﹒１７　－０﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９０１﹒９５　－０﹒４６　　　　２８８６﹒６０　　
　　上證Ａ股指數　　３０４２﹒１０　－０﹒４６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８４９３﹒１０　－１﹒３２　　　　３３８５﹒５３　　
　　深圳創業板指數　１６５０﹒９１　－１﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３０﹒７９　　－０﹒０６　　　　　１﹒０５　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２０﹒５１　－０﹒６０　　　　　０﹒６７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金