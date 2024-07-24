《ＡＩ熱潮》字節跳動網文平台強制簽約作品餵ＡＩ，作家群起反對

《經濟通通訊社２４日專訊》內地網絡小說市場發展蓬勃，多年來有不少知名小說被改編成

影視劇並大受歡迎，比如最近在台灣再次引發熱潮的《甄嬛傳》、還有熱播劇《琅琊榜》、《慶

餘年》等，基於熱門ＩＰ的吸金能力，內地多家互聯網巨頭都推出其網文平台，爭取流量。不過

隨著生成式ＡＩ的面世，網文讀者擔心大量同質化、品質粗劣的ＡＩ小說將充斥網文市場，劣幣

驅逐良幣，網文作家們也擔憂ＡＩ會模仿吸收自己的寫作風格和創意，並在最後取代自己。

最近大量網文作者發帖稱，字節跳動旗下的網文平台「番茄小說」修改了簽約協議，增加了

「ＡＩ訓練補充協議」，要求作者同意把作品「餵」給平台的ＡＩ用於內容開發，有網文作家質

疑平台在剽竊作者的成果，公然侵犯版權，甚至企圖以ＡＩ取代簽約作家節省成本。

番茄小說對外表示，在合同中增設ＡＩ輔助寫作條款，是為了開發能夠幫助作者大幅提升寫

作效率和閱讀體驗的輔助工具，又強調「相信人的價值」，暫未有純ＡＩ小說的計劃。對於ＡＩ

對作者的個人信息使用方面，番茄小說表示，ＡＩ訓練將用於辨別文字內容的版權歸屬人，其他

的作者個人信息不會用於ＡＩ訓練。

番茄小說補充，對於已經簽署補充協議或簽約條款中包含ＡＩ條款的作者，將開放相關通道

，可選擇解除相關ＡＩ條款約定。

雖然平台聲稱沒有計劃推出純ＡＩ生成的小說，然而有網文作家指出，番茄已經有ＡＩ小說

帳號一天更新５０部小說，也有ＡＩ帳號每月更新字數上千萬。該網文作家批評，強制要求作家

把小說內容投餵給ＡＩ，「就像孩子剛出生就眼睜睜看著它成為別人身體的一部分」，而且平台

在未來還可能反過來舉報原作者抄襲，背後存在很多法律風險。（ｅｙ）

