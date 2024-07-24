《Ａ股焦點》晶片股拖累Ａ場昨大跌，或源於三企股東集體折價套現

《經濟通通訊社２４日專訊》昨日（２３日）Ａ股暴瀉，滬綜指跌至接近二千九，其中半導

體板塊跌勢顯著引發關注。昨日盤後，三家半導體企業芯源微（滬：６８８０３７）、聚辰股份

（滬：６８８１２３）和瀾起科技（滬：６８８００８）接連公告股東詢價轉讓計劃書，均委托

中信証券組織實施詢價轉讓，外界猜測昨日半導體板塊暴跌可能和上述公司股東尋求高位套現有

關。

股東詢價轉讓定價是指股東通過向機構投資者詢價，確定股份轉讓的價格。這種定價方式通

常發生在股東需要轉讓其持有的股份時，通過向市場上的專業機構投資者詢價，以確定一個合理

的轉讓價格。

從三家上市公司公告顯示，股東擬減持的交易價格較周一（２２日）收盤價存在較大幅度折

讓，例如聚辰股份股東擬受讓３１８萬股，轉讓價格５５﹒４９元人民幣，較周一收盤價折讓

１２﹒９％。三家公司股票昨日股價急跌，芯源微挫１１﹒８％，聚辰股份跌８％，瀾起科技跌

７﹒２％



公司 股東 轉讓價格 轉讓價格 昨日股價走勢

擬受讓股份數目 （人民幣） 較周一收盤價

折讓幅度

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芯源微 ２００﹒４萬股 ６４﹒７２元 １２﹒０％ －１１﹒８％

（滬：６８８０３７）

聚辰股份 ３１８萬股 ５５﹒４９元 １２﹒９％ －８﹒０％

（滬：６８８１２３）

瀾起科技 １７２０﹒７３萬股 ５７﹒７２元 ９﹒７％ －７﹒２％

（滬：６８８００８）

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芯源微相關人士對內媒表示，對於昨日股價急跌，可能是股東詢價轉讓公告對一些投資人造

成情緒上的衝擊，但強調股票受讓方都是一些風險承受能力比較高的機構投資者；聚辰股份相關

人士亦表示股價急跌和股東詢價轉讓公告有關，不過補充指整個行業都跌得比較多；瀾起科技相

關人士表示，對股價不作評價。

三股今日表現個別，芯源微回彈０﹒７％，聚辰股份跌２﹒５％，瀾起科技現升１％。

（ｅｙ）

