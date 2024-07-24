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AH股新聞

24/07/2024 11:03

《中國要聞》深圳移動回應解鎖停用手機號須出示社保：屬實

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地近日有中國移動用戶在社交媒體發視頻投訴指，自己使用
了１４年的深圳手機號碼近日突然被停用，而中國移動方面稱這是「保護性停機」，如要解鎖，
需攜本人身份證、ＳＩＭ卡、粵居碼和深圳社保到深圳營業廳辦理。不過，該用戶表示，自己已
經離開深圳到東莞發展，沒有深圳社保，因此即使已去到營業廳甚至作出投訴，都無法解鎖，質
疑「手機停機解封需社保信息」是「霸王條款」，又指其工作和生活已嚴重受影響，要求賠償。
　
＊深圳移動：工信部和反詐中心要求，證明在當地工作＊
　
　　內地媒體紛紛跟進事件。《新京報．貝殼財經》引述深圳移動工作人員，確認「手機停機解
封需社保信息」屬實，而且社保需連續繳納６個月以上，以證明用戶在當地工作。
　　《華商報》亦引述深圳一家中國移動營業廳工作人員指，停機號碼解鎖必須要有粵居碼和深
圳社保，強調這並非中國移動通深圳分公司的規定，而是遵照工信部的要求執行，稱「復通的條
件，如果（短訊）提示要（任何證明）就必須要，這是工信部和反詐中心的要求，不符合條件就
辦不了，因為後面還是需要工信部審核的。這東西不是我們決定的，停機不是１００８６停的機
，是工信部停的」。該工作人員還坦言，每日都有很多的這種情況，「我們辦不了就辦不了，不
是說吵和鬧就能辦的了，每天都有大把的」。（ｓｌ）

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