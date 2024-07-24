  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

24/07/2024 10:47

【聚焦數據】廣東上半年ＧＤＰ增３﹒９％，遠低於全國水平５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省統計局公布，上半年，廣東實現地區生產總值
６５２４２﹒５億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長３﹒９％，增速遠低於全國
的５％。其中，第一產業增加值２３５７﹒４９億元，增長３﹒１％；第二產業增加值
２６１０６﹒１億元，增長５﹒７％；第三產業增加值３６７７８﹒９１億元，增長２﹒７％。
　
＊上半年廣東工業增加值增６％，消費增１﹒２％＊
　
　　上半年，全省規模以上工業增加值１﹒９６萬億元，同比增長６％，增速比上年同期和上年
全年分別提高３﹒５個、１﹒６個百分點，比一季度略回落０﹒１個百分點。其中，計算機、通
信和其他電子設備製造業增長１７﹒６％；先進製造業、高技術製造業增加值分別增長８﹒１％
、１３％，其中高端電子信息製造業增長１６﹒３％，航空、航天器及設備製造業增長
２０﹒９％；新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人產量分別增長２５﹒７％、
２３﹒４％、３１﹒１％、３７﹒６％。
　　上半年，全省社會消費品零售總額２﹒３５萬億元，同比增長１﹒２％。按消費類型分，商
品零售、餐飲收入分別增長０﹒９％、３﹒２％。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售同比
增長３﹒９％，增速比限額以上單位商品零售快５﹒５個百分點。
　
＊上半年廣東ＣＰＩ漲０﹒１％，ＰＰＩ降１﹒５％＊
　
　　上半年，全省居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，漲幅比一季度回升０﹒２個
百分點。６月，ＣＰＩ上漲０﹒４％，漲幅與上月持平。其中，食品價格上漲０﹒３％，非食品
價格上漲０﹒４％；消費品價格上漲０﹒９％，服務價格下降０﹒３％。
　　上半年，全省工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降１﹒５％，工業生產者購進價格指數
（ＩＰＩ）下降１﹒６％，降幅比一季度分別收窄０﹒３個、０﹒７個百分點。６月，ＰＰＩ下
降１﹒２％，ＩＰＩ下降０﹒４％。（ｓｌ）　

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金