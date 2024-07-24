【聚焦數據】廣東上半年ＧＤＰ增３﹒９％，遠低於全國水平５％

《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省統計局公布，上半年，廣東實現地區生產總值

６５２４２﹒５億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長３﹒９％，增速遠低於全國

的５％。其中，第一產業增加值２３５７﹒４９億元，增長３﹒１％；第二產業增加值

２６１０６﹒１億元，增長５﹒７％；第三產業增加值３６７７８﹒９１億元，增長２﹒７％。



＊上半年廣東工業增加值增６％，消費增１﹒２％＊



上半年，全省規模以上工業增加值１﹒９６萬億元，同比增長６％，增速比上年同期和上年

全年分別提高３﹒５個、１﹒６個百分點，比一季度略回落０﹒１個百分點。其中，計算機、通

信和其他電子設備製造業增長１７﹒６％；先進製造業、高技術製造業增加值分別增長８﹒１％

、１３％，其中高端電子信息製造業增長１６﹒３％，航空、航天器及設備製造業增長

２０﹒９％；新能源汽車、智能手機、集成電路、工業機器人產量分別增長２５﹒７％、

２３﹒４％、３１﹒１％、３７﹒６％。

上半年，全省社會消費品零售總額２﹒３５萬億元，同比增長１﹒２％。按消費類型分，商

品零售、餐飲收入分別增長０﹒９％、３﹒２％。限額以上單位通過公共網絡實現商品零售同比

增長３﹒９％，增速比限額以上單位商品零售快５﹒５個百分點。



＊上半年廣東ＣＰＩ漲０﹒１％，ＰＰＩ降１﹒５％＊



上半年，全省居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒１％，漲幅比一季度回升０﹒２個

百分點。６月，ＣＰＩ上漲０﹒４％，漲幅與上月持平。其中，食品價格上漲０﹒３％，非食品

價格上漲０﹒４％；消費品價格上漲０﹒９％，服務價格下降０﹒３％。

上半年，全省工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）下降１﹒５％，工業生產者購進價格指數

（ＩＰＩ）下降１﹒６％，降幅比一季度分別收窄０﹒３個、０﹒７個百分點。６月，ＰＰＩ下

降１﹒２％，ＩＰＩ下降０﹒４％。（ｓｌ）

