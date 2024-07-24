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AH股新聞

24/07/2024 13:53

【提振Ａ股】高頻交易訂單回報延遲，網傳因交易所延長光纖

　　《經濟通通訊社２４日專訊》監管據報再出手限制高頻交易。內地期貨圈近日流傳「期貨高
頻交易降速，期貨公司到各大期貨交易所櫃台的光纖延長３０公里」的消息。內媒《界面新聞》
引述多名業內人士透露，近期的實際操作的確存在高頻交易訂單回報的延遲，還有業內人士直言
，這是交易所對期貨公司高頻交易的限制。
　　報道引述一名一直在上海期貨交易所交易的業內人士指出，此前訂單回報時間約為５００微
秒，但自７月５日開始突然增加到８００微秒，「和小作文裏面傳的是一樣的，大概就是增加了
３００微秒的一個延遲」。報道又引述某頭部期貨公司向客戶的解釋指出，這種時間延遲是因為
「交易所統一加長了３０公里的報盤線，全市場都是」。
　　業內人士稱，做期貨高頻交易，訂單發送有一套流程：從其所使用的電腦把訂單發送到期貨
公司，再由期貨公司發送到公司的交易櫃台，通過櫃台把訂單發送到報盤機，再從報盤機把訂單
發送到交易所的撮合引擎。從報盤機到撮合引擎這一鏈路都是由交易所負責維護，交易所可以在
這中間增加光纖線路的長度，達到增加時間延遲的目的。不過，增加延時其實還可以通過軟件設
置，所以實際是上交易所是通過延長光纖還是其他方式達到延時效果，則不得而知。（ｓｌ）

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