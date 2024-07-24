【聚焦數據】首６月國有企業利潤總額降０﹒６％，負債率微升

《經濟通通訊社２４日專訊》財政部公布，１－６月，全國國有及國有控股企業營業總收入
４０８，３３０﹒１億元（人民幣．下同），同比增長１﹒９％；利潤總額２２６５７﹒８億元
，同比下降０﹒６％；應交稅費３０３４３﹒７億元，同比增長２％。
６月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，上升０﹒１個百分點。（ｓｌ）
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24/07/2024 17:19
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４０８，３３０﹒１億元（人民幣．下同），同比增長１﹒９％；利潤總額２２６５７﹒８億元
，同比下降０﹒６％；應交稅費３０３４３﹒７億元，同比增長２％。
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