【聚焦數據】首６月國有企業利潤總額降０﹒６％，負債率微升

《經濟通通訊社２４日專訊》財政部公布，１－６月，全國國有及國有控股企業營業總收入

４０８，３３０﹒１億元（人民幣．下同），同比增長１﹒９％；利潤總額２２６５７﹒８億元

，同比下降０﹒６％；應交稅費３０３４３﹒７億元，同比增長２％。

６月末，國有企業資產負債率６４﹒９％，上升０﹒１個百分點。（ｓｌ）

