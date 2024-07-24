【俄烏開戰】中烏外長廣州會談，烏方稱願意並準備與俄方對話談判

《經濟通通訊社２４日專訊》據《新華社》報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日

（２４日）在廣州與烏克蘭外長庫列巴舉行會談。

王毅指，烏克蘭危機已進入第３個年頭，衝突還在持續並存在升級、外溢風險。中方始終堅

定致力於推動危機政治解決。中方認為，所有衝突的解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的

化解，總要通過政治途徑實現。近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判的信號，雖然條件和時機

還不成熟，但中方支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。

中方關注烏方人道主義局勢，將繼續向烏提供人道主義物資援助。

庫列巴表示，烏方高度讚賞中方為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。烏方

重視中方的意見，認真研究了中國巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」。烏方願意並準

備同俄方開展對話談判。當然，談判應是理智和有實質意義的，旨在實現公正持久的和平。



＊王毅：中方將繼續擴大進口烏克蘭糧食＊



此外，王毅指出，近年來中國一直是烏克蘭最大貿易夥伴和農產品最大出口國。今年上半年

雙邊貿易額呈現快速增長勢頭，展現了兩國合作的空間和潛力。雙方應發揮兩國合作機制作用，

加強各領域務實合作。中方將繼續擴大自烏糧食進口，共同維護物流通道暢通和國際糧食安全。

王毅並感謝烏方在衝突爆發初期為中國公民特別是留學生撤離提供的幫助，希烏方繼續採取有效

措施，確保在烏中方人員和機構安全。

庫列巴則稱，烏中結為戰略夥伴，也是重要經貿合作夥伴。烏方支持中方在台灣問題上的立

場，將繼續堅持一個中國。烏方希共同落實好兩國元首重要共識，夯實政治互信，激活經貿、農

業等各領域合作，加強地方友城交流。（ｓｌ）

