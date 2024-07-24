【大國博弈】謝鋒：中美關係止跌企穩不容易，應彼此成就攜手共進

《經濟通通訊社２４日專訊》中國駐美國大使館網站今日發文指，中國駐美國大使謝鋒２２

日應邀以視頻方式在「中國新時代深化改革的世界機遇」全球對話會美國專場上發表主旨演講，

談到中美關係時強調，中美應當彼此成就、攜手共進，按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則

，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

謝鋒並指出，過去幾年中美關係波折歷程表明，對話比對抗好、合作比脫勾好、穩定比折騰

好。中美關係正處於止跌企穩的關鍵階段，進展來之不易，挑戰不容低估。



＊三中全會闡明中國將穩步擴大開放，提供更大市場空間＊



謝鋒還談到三中全會，指三中全會再次闡明，中國將穩步擴大制度型開放，主動對接國際高

標準經貿規則，建立高效便利安全的數據跨境流動機制，打造透明、穩定、可預期的制度環境；

進一步放寬市場准入，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，擴大服務業開放，推動

電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放；切實保障外企合法權益，保障外企在要

素獲取、資質許可、政府採購等方面國民待遇，建設更高水平開放型經濟新體制，為世界各國提

供更廣闊市場空間、更多合作機遇。（ｓｌ）

