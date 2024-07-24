《國企紅籌》馬鋼（００３２３）全年重點品種鋼銷量逾４２０萬噸

《經濟通通訊社２４日專訊》馬鞍山鋼鐵（００３２３）（滬：６００８０８）公布，有關

２０２４年度「提質增效重回報」專項行動，全年重點品種鋼銷量逾４２０萬噸，核心產品佔比

逾２０％，支撐噸鋼同口徑增效逾４１﹒７元人民幣。

該集團指，全年目標實現車輪銷量逾６０萬件，重型Ｈ型鋼獨有規格達到２５萬噸，今年拓

展汽車板高端客戶３個，汽車板產量達到３００萬噸。該集團推動優勢機組產量同比提升１至３

個百分點。（ｗｈ）

