《駐京專電》農業部韓俊：嚴格禁止給退休回鄉幹部分宅基地建房

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》農業部黨組書記韓俊表示，要統籌推進新

型工業化、新型城鎮化和鄉村全面振興，建立健全城鄉融合發展的體制機制和政策體系，全面提

高城鄉規劃、建設、治理融合水平，促進城鄉要素平等交換、雙向流動，逐步縮小城鄉差別，促

進城鄉共同繁榮發展。他並表示，嚴格禁止給退休回鄉幹部職工分宅基地建房，要守好政策底線

。

韓俊指出，要依法維護進城落戶農民的土地承包權、宅基地使用權和集體收益分配權。現行

政策允許探索農民這「三權」自願有償退出辦法的，但是一定要穩慎進行。以宅基地使用權的退

出為例，總的政策基調是，出台這方面的有關政策一定要穩慎，不能刮風，花個幾萬塊錢就徹底

買斷了，對農民的長遠利益未必劃算。這方面一定要給農民留個後路，為農民的長遠利益著想。

宅基地的使用權在法律上界定非常清楚，宅基地使用權是農村集體經濟組織成員享有的權利，也

就是說非本集體經濟組織成員無權取得或變相取得。所有法律在這點上講的是非常清楚的，政策

要求也是非常明確的。

韓俊強調，在這一點上，不能以任何形式開口子、搞變通，要嚴格禁止下鄉利用農村宅基地

建設別墅和私人會館，嚴格禁止給退休回鄉幹部職工分宅基地建房，要守好政策底線。二十屆三

中全會《決定》講得非常明確，現行政策允許農戶合法擁有的住房通過出租、入股、合作等方式

盤活利用，這方面各地可以積極探索，讓農民享受更多的改革紅利。

