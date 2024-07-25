【債務風險】雪松控股及其高管被提起公訴，涉集資詐騙和非法吸存

《經濟通通訊社２５日專訊》曾經號稱「廣州第一民企」的雪松控股集團，近年旗下理財產

品集體爆雷，涉及資金規模高達２００億元（人民幣．下同）。據報雪松控股及其旗下子公司因

涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款兩項罪名，已於近日被廣州市檢察院提起公訴。

《財新網》引述一名了解案件情況的投資者透露，檢方認為雪松控股涉嫌單位犯罪，部分高

管個人亦需要承擔刑事責任，涉案管理層人員或有數十人之多。

雪松控股成立於１９９７年，公開資料顯示該公司在２０１６年營業收入暴漲至１５７０億

元，躍居廣州民企首位，２０１８年７月更躋身「世界５００強」，此後連續４年上榜。

這期間，雪松控股旗下設立了諸多理財公司，對外發行理財產品。從２０２１年４月開始，

這些理財產品陸續逾期，爆雷總規模約為２００億元。這些理財產品所對應的底層資產實為雪松

與供應鏈上的貿易企業之間虛構的「應收帳款」，它們被包裝成「債權轉讓項目」，在地方金交

所備案，雪松控股承擔「差額補足義務」，並作為營銷主體銷售產品。全國多地警方自２０２３

年１１月起發出通告，徵集投資者報案，並要求雪松控股在各地的員工配合調查，包括讓高管和

理財師「交出違法所得」，否則將追究其刑事責任。（ｌｃ）

