《Ａ股評論》聯博：Ａ股市場情緒已跌至底部，等待政策出台

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》聯博基金副總經理朱良昨日在上海舉行的

年終展望分享會上表示，今年中國上市企業有望保持盈利增長，根據市場預期，每股盈利增長率

預估在１５％左右，加上估值仍然偏低，Ａ股基本面仍具吸引力。但現在干擾投資者心態的是情

緒而不是基本面。

聯博的市場情緒數據顯示，現在的Ａ股市場情緒已跌至底部，與２０２２年疫情影響期間、

２０１９－２０２０年中美貿易摩擦期間、２０１６年全球動盪熔斷期間、２００８、２００９

年全球金融危機期間的市場情緒相似。

朱良指出，市場信心比較悲觀，一方面是中國經濟從疫情以來一直是處於弱復甦，並沒有採

用西方那種「強刺激」的方式；另一方面就是房地產周期給投資者帶來的整體影響，以及製造業

出海、在境外地區開設生產基地對就業造成的影響。

他又指，如果信心要往上走，就需要一些非市場的因素來提升。根據以往經驗，當市場情緒

見底的時候，一般都會有比較大的政策出台。剛剛召開的三中全會提到的一些深化改革的決定，

如提振消費，完善社會福利制度等，這些政策需要一定的時間，可以增加市場信心。但也要關注

政策制定者推出政策以拉動消費的意願和力度。（ｌｃ）

