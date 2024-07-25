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AH股新聞

25/07/2024 14:12

《Ａ股評論》聯博：Ａ股市場情緒已跌至底部，等待政策出台

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》聯博基金副總經理朱良昨日在上海舉行的
年終展望分享會上表示，今年中國上市企業有望保持盈利增長，根據市場預期，每股盈利增長率
預估在１５％左右，加上估值仍然偏低，Ａ股基本面仍具吸引力。但現在干擾投資者心態的是情
緒而不是基本面。
　　聯博的市場情緒數據顯示，現在的Ａ股市場情緒已跌至底部，與２０２２年疫情影響期間、
２０１９－２０２０年中美貿易摩擦期間、２０１６年全球動盪熔斷期間、２００８、２００９
年全球金融危機期間的市場情緒相似。
　　朱良指出，市場信心比較悲觀，一方面是中國經濟從疫情以來一直是處於弱復甦，並沒有採
用西方那種「強刺激」的方式；另一方面就是房地產周期給投資者帶來的整體影響，以及製造業
出海、在境外地區開設生產基地對就業造成的影響。
　　他又指，如果信心要往上走，就需要一些非市場的因素來提升。根據以往經驗，當市場情緒
見底的時候，一般都會有比較大的政策出台。剛剛召開的三中全會提到的一些深化改革的決定，
如提振消費，完善社會福利制度等，這些政策需要一定的時間，可以增加市場信心。但也要關注
政策制定者推出政策以拉動消費的意願和力度。（ｌｃ）

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