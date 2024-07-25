《深港通》南向額度全日反增１６﹒４億，額度餘４３６﹒４億

《經濟通通訊社２５日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘４３６﹒４億元，賣盤超買盤，額度全日反增１６﹒４億元，佔每日額度
３﹒９％。
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25/07/2024 16:20
《經濟通通訊社２５日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘４３６﹒４億元，賣盤超買盤，額度全日反增１６﹒４億元，佔每日額度
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