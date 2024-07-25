《神州頭條》財經報章頭版摘要：３０年期國債利率降至２﹒４７％

《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平給廈門航空有限公司全體員工回信

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在廈門航空成立４０周年之際，國家主席習近平近日給廈航全體員工回信，向他們表示熱烈祝賀

並提出殷切希望。習近平在回信中說，我在廈門工作時，曾參與廈航的初創，４０年來一直關注

著公司的成長。如今看到白手起家的廈航實現了跨越式發展，我很欣慰。



深入實施改革強軍戰略，加快推進國防和軍隊現代化

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黨的二十屆三中全會發出了新時代新徵程進一步全面深化改革的動員令。連日來，從北國邊陲到

南國海疆，從大漠戈壁到雪域高原，大江南北座座軍營以生動多樣的形式持續興起學習貫徹黨的

二十屆三中全會精神的熱潮。



做好四方面工作，促進資本市場投融資功能相協調

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《黨的二十屆三中全會〈決定〉學習輔導百問》近日出版發行。對於「為什麼要健全投資和融資

相協調的資本市場功能」，該書指出，促進投資和融資功能相協調，符合資本市場發展普遍規律

，有利於進一步提升資本市場投資功能。下一步將從提升對投資者的服務和回報、嚴格規範融資

行為、強化持續監管、加強投資者保護四方面做好工作。





《上海證券報》



習近平給廈門航空有限公司全體員工回信

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在廈門航空成立４０周年之際，國家主席習近平近日給廈航全體員工回信，向他們表示熱烈祝賀

並提出殷切希望。習近平在回信中說，我在廈門工作時，曾參與廈航的初創，４０年來一直關注

著公司的成長。如今看到白手起家的廈航實現了跨越式發展，我很欣慰。



深入實施改革強軍戰略，加快推進國防和軍隊現代化

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黨的二十屆三中全會發出了新時代新徵程進一步全面深化改革的動員令。連日來，從北國邊陲到

南國海疆，從大漠戈壁到雪域高原，大江南北座座軍營以生動多樣的形式持續興起學習貫徹黨的

二十屆三中全會精神的熱潮。



發展耐心資本，引導更多要素向新質生產力集聚

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》就發展新質生產力進行了一系

列部署。業內專家認為，資本市場應進一步增強對科技創新的包容性、適配性，培育壯大耐心資

本，圍繞創業投資、私募股權投資「募投管退」全鏈條優化支持政策，引導更好投早、投小、投

硬科技，引導更多資源要素向新質生產力集聚。





《證券時報》



一雙「工業眼」護航「中國造」

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人眼分辨率約０﹒１－０﹒２毫米，光學顯微鏡則約０﹒２微米，而芯片關鍵結構尺寸已縮減至

納米級，不及頭髮絲直徑的萬分之一，其檢測已非常規檢測手段可及。面對納米級的芯片檢測，

集成電路檢測技術猶如一雙「工業眼」，貫穿於芯片生產的整個周期，守護產品安全的每一個環

節，不可或缺且責任重大。



科創板發行定價新規落地

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６月１９日，上交所宣布科創板將試點統一執行３％的最高報價剔除比例，此前這一剔除比例為

１％。新規後首例科創板新股定價昨日落地。科創板新股龍圖光罩發布了新股定價結果。根據科

創板定價新規，該股本次發行執行３％的最高報價剔除比例。



３０年期超長期特別國債票面利率降至２﹒４７％

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財政部２４日發行５５０億元３０年期２０２４年超長期特別國債（四期），票面利率通過競爭

性招標確定為２﹒４７％，貼近當天３０年期中債國債到期收益率。對比同為３０年期的超長期

特別國債（二期）發行結果，本期特別國債的票面利率來到更低水平，投資者認購意願較為強烈

。（ｌｃ）

