《鍾之日記》放水減息未阻跌勢，以舊換新刺激家電

《鍾之日記》７月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全球股市震盪，恒指跟隨低開５０點，報１７２６０，盤中跌幅擴大，尾盤恒指最多曾跌

３４６點，低見１６９６４，再創三個月新低。恒指收市跌３０６點或１﹒７７％，報

１７００４，為４月２３日以來收市新低。大市全日成交１０５７﹒３４億元。



＊滬綜指四連跌，成交回到開會前＊



政策降息未能振奮滬深股市，滬綜指今早甫開市即穿二千九，盤中跌幅擴大，一度低見

２８７２﹒８５點，刷新逾五個月新低，午後跌勢維持，全日收跌０﹒５２％，報

２８８６﹒７４點，是自龍年以來首次收盤低於二千九關口，且已經是連續第四個交易日下跌。

電池、虛擬貨幣、ＡＩ等概念有炒作，早段曾帶動深市逆升，但午後深市亦跟隨走跌，深成指全

日跌０﹒２２％，創業板指跌０﹒３９％。

三中全會結束，交投熱度打回原形，兩市全日成交５８８７億元人民幣，按日減少６﹒２％

，是７月８日以來新低，市場寄望接下來的政治局會議能為頹糜的市場帶來生機。

人民銀行周一（２２日）政策降息１０個基點後，今日再意外增做２０００億元人民幣中期

借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒３％，較此前下降２０基點，是ＭＬＦ利率自

２０２３年８月以來首次下調。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，人行今日ＭＬＦ的意外

操作，基本是對股市暴跌的反應；而對債市來說，ＭＬＦ降息和存款降息意味著收益率曲線將平

坦，人行暫時應該不會再有賣出國債之類的行為刺激市場。



＊六大內銀存款降息，市場早已心知＊



六大國有商業銀行今早全面下調人民幣存款利率，降幅由５基點至２０個基點不等，這是今

年六大行首輪存款降息，上一波集中存款降息發生在去年１２月。六家銀行五年期整存整取掛牌

利率均下調２０基點至１﹒８％，告別「２時代」。一筆１００萬元人民幣的５年期存款，到手

利息將由之前的１０萬元降至９萬元，約減少１萬元。

為了支持淨息差，六大行存款降息外界早有預期，相信接下來全國性股份行、城商行和農商

行都會跟進，看來內地「存款特種兵」又要忙著跋山涉水到地市級銀行做定期，爭取較高存息。

內銀提前消化，今日股價隨市回吐，交行（０３３２８）插水２﹒９％，建行

（００９３９）跌１﹒５％，郵儲行（０１６５８）跌１﹒４％，中行（０３９８８）跌

１﹒２％，工行（０１３９８）、農行（０１２８８）跌１﹒１％。



＊以舊換新加速落地，家電股表現分化＊



國家發改委、財政部發文通知，就統籌安排３０００億元（人民幣．下同）左右超長期特別

國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新提出三大項共十六條措施。

措施提到，為支持家電產品以舊換新，對個人消費者購買冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦

、熱水器、家用灶具、吸油煙機等８類家電產品，給予以舊換新補貼。補貼標準為產品銷售價格

的１５％；對購買１級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品售價５％的補貼。每位消

費者每類產品可補貼１件，每件補貼不超過２０００元。

市場估此舉對家電板塊有提振，不過除了海信家電（００９２１）及海爾智家

（０６６９０）分別有７﹒５％及５％的升幅外，其他家電股均錄跌，看來利好還未傳遞到股價

表現上。國美零售（００４９３）今日挫４％，ＴＣＬ電子（０１０７０）跌３﹒３％，ＪＳ環

球生活（０１６９１）跌近１﹒３％，創維集團（００７５１）跌０﹒７％。



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