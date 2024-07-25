《經濟時評》智庫：中國實體部門債務增速新低，宏觀槓桿率被動升

《經濟通通訊社２５日專訊》國家金融與發展實驗室（ＮＩＦＤ）最新發布的《２０２４年

二季度宏觀槓桿率》報告顯示，２０２４年二季度中國宏觀槓桿率從一季度末的２９４﹒８％上

升至２９５﹒６％，上升０﹒８個百分點，上半年共上升７﹒５個百分點，預計全年宏觀槓桿率

的增幅有望小於２０２３年，共上升１０個百分點左右；二季度實體部門債務同比增速降至

８﹒３％，再創２００１年以來新低；與債務增速下降同步，名義ＧＤＰ增速降至４％，已經連

續五個季度低於實際ＧＤＰ增速。

報告分析，今年二季度債務的同比增速再創新低，但ＧＤＰ增速更低。由於宏觀槓桿率是一

個經濟體的債務規模與名義ＧＤＰ規模之比，因此二季度宏觀槓桿率被動上升。

在實體經濟債務中，居民、企業和政府的債務同比增速分別為３﹒８％、７﹒８％和

１５﹒２％。居民債務增速再創新低；企業部門債務增速繼續回落；政府債務增速仍維持在較高

位置。《報告》解釋，在貸款利率不斷下降的環境下，居民和企業的加槓桿意願有限；政府債務

雖然在二季度繼續上升，但仍無法抵消私人部門債務增速的下降，導致總債務增速繼續下降。

從各部門的槓桿率來看，二季度居民部門槓桿率下降０﹒５個百分點至６３﹒５％；非金融

企業部門槓桿率上升０﹒２個百分點至１７４﹒３％；政府部門槓桿率上升１﹒１個百分至

５７﹒８％。（ｌｃ）

