《中國要聞》中韓外交戰略對話，雙方商定加深經貿合作及人員交流

《經濟通通訊社２５日專訊》據外交部消息，外交部副部長馬朝旭２４日在首爾會見南韓外

長趙兌烈，並同南韓外交部第一次官金烘均舉行第十次中韓外交部門高級別戰略對話。雙方商定

，今後透過中韓的經濟合作綜合檢查會議、領事局長會議等，進一步加深經貿合作與人員往來。

中方就台灣、南海等涉及中方核心利益和重大關切的問題表明嚴正立場，敦促韓方恪守一個

中國原則，維護中韓關係政治基礎，在南海問題上秉持客觀公正立場。韓方重申堅持一個中國原

則，希望南海保持和平穩定。

中方指出中韓同為經濟全球化的受益者，應共同反對貿易保護主義和脫鈎斷鏈，抵制經濟問

題泛政治化、泛安全化，保障兩國產供鏈穩定暢通，維護國際自由貿易體系。韓方表示重視兩國

產供鏈合作，願同中方加強對話協調。



＊韓方呼籲中國為半島無核化發揮作用＊



雙方就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題闡述了各自立場看法。中方強調當前半島形

勢複雜嚴峻，當務之急是給形勢降溫，希望包括韓方在內有關各方為推動半島問題政治解決進程

發揮積極建設性作用。南韓呼籲中國為半島和平穩定與無核化發揮建設性作用，建議雙方今後保

持溝通，並促請中國積極配合南韓保護「棄朝（北韓）投韓（南韓）」人員。（ｒｙ）

