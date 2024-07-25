《神州金融》中行、工行、農行齊下調人民幣存款利率

《經濟通通訊社２５日專訊》在人民銀行周一（２２日）連環出手，將７天期逆回購操作利

率、ＬＰＲ利率等政策利率下調１０個基點後，三大國有銀行最新公布全面下調人民幣存款利率

，降幅由５基點至２０個基點不等。

中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，７月２５日下調了人民幣存款利率，

其中活期下調０﹒０５個百分點；整存整取１年期及以下下調０﹒１個百分點；２年期及以上下

調０﹒２個百分點。零存整取、整存零取、存本取息各期限利率下調０﹒１個百分點。

工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）在官方網站公布，下調存款利率。下調一年

期、兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率至１﹒３５％、１﹒４５％、１﹒７５％、

１﹒８０％，此前分別為１﹒４５％、１﹒６５％、１﹒９５％、２﹒００％。

農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）官網顯示，於７月２５日下調了人民幣存款

利率，其中定期整存整取三個月、半年期、一年期利率均下調１０個基點，分別為１﹒０５％、

１﹒２５％、１﹒３５％；二年期、三年期、五年期利率分別下調２０個基點，至１﹒４５％、

１﹒７５％、１﹒８０％。（ｃｔ）

