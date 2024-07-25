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AH股新聞

25/07/2024 08:30

《神州金融》中行、工行、農行齊下調人民幣存款利率

　　《經濟通通訊社２５日專訊》在人民銀行周一（２２日）連環出手，將７天期逆回購操作利
率、ＬＰＲ利率等政策利率下調１０個基點後，三大國有銀行最新公布全面下調人民幣存款利率
，降幅由５基點至２０個基點不等。
　　中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，７月２５日下調了人民幣存款利率，
其中活期下調０﹒０５個百分點；整存整取１年期及以下下調０﹒１個百分點；２年期及以上下
調０﹒２個百分點。零存整取、整存零取、存本取息各期限利率下調０﹒１個百分點。
　　工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）在官方網站公布，下調存款利率。下調一年
期、兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率至１﹒３５％、１﹒４５％、１﹒７５％、
１﹒８０％，此前分別為１﹒４５％、１﹒６５％、１﹒９５％、２﹒００％。
　　農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）官網顯示，於７月２５日下調了人民幣存款
利率，其中定期整存整取三個月、半年期、一年期利率均下調１０個基點，分別為１﹒０５％、
１﹒２５％、１﹒３５％；二年期、三年期、五年期利率分別下調２０個基點，至１﹒４５％、
１﹒７５％、１﹒８０％。（ｃｔ）

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