《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒４％穿二千九刷五個月低，深市逆升

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行周一（２２日）政策降息１０個基點後，今日再意外

增做２０００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒３％，較此

前下降２０基點，是ＭＬＦ利率自２０２３年８月以來首次下調。澳新銀行中國市場經濟學家邢

兆鵬認為，人行今日ＭＬＦ的意外操作，基本是對股市暴跌的反應；而對債市來說，ＭＬＦ降息

和存款降息意味著收益率曲線將平坦，人行暫時應該不會再有賣出國債之類的行為刺激市場。

滬深股市本周連跌三日後，今早繼續告跌，滬綜指甫開市即穿二千九，盤中跌幅擴大，一度

低見２８７２﹒８５點，刷新逾五個月新低，半日收跌０﹒４２％，報２８８９﹒６２點；然而

電池、虛擬貨幣、ＡＩ等概念有炒作，深市逆升，深成指半日揚０﹒１３％，創業板指升

０﹒１％。

交投再度走弱，兩市半日成交３８９７億元（人民幣．下同），較上日（２４日）同時段成

交下跌４％。



＊六大行集體回吐＊



六大國有商業銀行今早全面下調人民幣存款利率，降幅由５基點至２０個基點不等，這是今

年六大行首輪存款降息，上一波集中存款降息發生在去年１２月。然而國有大行存款降息已在市

場預料之中，加上此前連升兩日，六大行Ａ股今早出現回吐行情，交通銀行

（滬：６０１３２８）瀉２％，農業銀行（滬：６０１２８８）挫１﹒９％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）跌１﹒６％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌１﹒５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌１％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒７％。

船舶股今早急跌，中國船舶（滬：６００１５０）挫４﹒９％，中國動力

（滬：６００４８２）跌３﹒６％，中船防務（滬：６００６８５）跌３﹒２％。（ｅｙ）



