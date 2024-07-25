《Ａ股行情》滬指跌０﹒５％四連跌，龍年以來首次收盤低於二千九

《經濟通通訊社２５日報道》政策降息未能振奮滬深股市，滬綜指今早甫開市即穿二千九，
盤中跌幅擴大，一度低見２８７２﹒８５點，刷新逾五個月新低，午後跌勢維持，全日收跌
０﹒５２％，報２８８６﹒７４點，是自龍年以來首次收盤低於二千九關口，且已經是連續第四
個交易日下跌。電池、虛擬貨幣、ＡＩ等概念有炒作，早段曾帶動深市逆升，但午後深市亦跟隨
走跌，深成指全日跌０﹒２２％，創業板指跌０﹒３９％。
三中全會結束，交投熱度打回原形，兩市全日成交５８８７億元（人民幣．下同），按日減
少６﹒２％，是７月８日以來新低，市場寄望接下來的政治局會議能為頹糜的市場帶來生機。
人民銀行周一（２２日）政策降息１０個基點後，今日再意外增做２０００億元中期借貸便
利（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒３％，較此前下降２０基點，是ＭＬＦ利率自２０２３年８
月以來首次下調。澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，人行今日ＭＬＦ的意外操作，基本是
對股市暴跌的反應；而對債市來說，ＭＬＦ降息和存款降息意味著收益率曲線將平坦，人行暫時
應該不會再有賣出國債之類的行為刺激市場。
＊六大行存款降息，今先吐後穩＊
六大國有商業銀行今早全面下調人民幣存款利率，降幅由５基點至２０個基點不等，這是今
年六大行首輪存款降息，上一波集中存款降息發生在去年１２月。然而國有大行存款降息已在市
場預料之中，加上此前連升兩日，六大行Ａ股盤中顯著回吐行情，午後稍見回穩。交通銀行
（滬：６０１３２８）收跌１﹒３％，農業銀行（滬：６０１２８８）挫１﹒１％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）跌０﹒８％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒６％，工商銀行
（滬：６０１３９８）無升跌，建設銀行（滬：６０１９３９）逆轉升０﹒１％。
ＭＬＦ意外降息，券商股近乎全線升，天風證券（滬：６０１１６２）飆５﹒１％，國信證
券（深：００２７３６）升３﹒１％，中金公司（滬：６０１９９５）升１﹒５％，東方財富
（深：３０００５９）升１﹒３％，海通證券（滬：６００８３７）揚１﹒１％，中信建投
（滬：６０１０６６）升１％。
＊民生銀行Ａ曾刷逾年底，疑股東質押持股爆倉＊
民生銀行（滬：６０００１６）Ａ股昨日共計發生了１８筆大宗成交，成交股數超１﹒９５
億股，金額合共超過６﹒７８億元人民幣，最大折價率達７％，賣出席位均為「民生證券股份有
限公司北京第一分公司」。外界分析，民生銀行很可能有股東質押持股爆倉，該行Ａ股昨日跌超
２﹒１％，今日再挫２﹒７％，報３﹒５６元，盤中刷新１５個月新低，成交量激增。（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３３９９﹒２７ －０﹒５５
上證綜合指數 ２８８６﹒７４ －０﹒５２ ２７３２﹒８２
上證Ａ股指數 ３０２６﹒１３ －０﹒５２
深證成份指數 ８４７４﹒７０ －０﹒２２ ３１５３﹒５３
深圳創業板指數 １６４４﹒４５ －０﹒３９
上證Ｂ股指數 ２３１﹒２１ ＋０﹒１８ ０﹒９０
深證Ｂ股指數 １１１４﹒６３ －０﹒５２ ０﹒６５
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