《中國要聞》蘋果深圳應用研究實驗室將投入運作，ＣＯＯ到場參觀

《經濟通通訊社２５日專訊》據《財聯社》報道，蘋果在深圳成立的應用研究實驗室即將投

入運行。蘋果大中華區董事總經理葛越今日在微博宣布，先進的應用研究實驗室已擴展至深圳，

並上載了她與蘋果首席運營官（ＣＯＯ）Ｊｅｆｆ Ｗｉｌｌｉａｍｓ參觀深圳實驗室的照片。

葛越提到，許多蘋果的頂級供應商在廣東省設有工廠，並指深圳的實驗室具備材料分析、可靠性

測試及其他科學研究功能，其設立將幫助蘋果深化對這一重要地區的承諾，並推進與供應商的合

作。

深圳傳媒昨曾報道指，深圳市委書記孟凡利當日與Ｊｅｆｆ Ｗｉｌｌｉａｍｓ一行會談，

孟凡利表示，歡迎蘋果公司加大在深業務和投資布局力度，積極探索推進在供應鏈上加強合作，

推動取得更多互利共贏成果。Ｊｅｆｆ Ｗｉｌｌｉａｍｓ則稱，蘋果願與深圳進一步深化務實

合作，實現共同發展。

今年３月，蘋果宣布擴大在中國的應用研究實驗室，包括於深圳開設一個新的應用研究實驗

室，以增強對ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄ、Ａｐｐｌｅ Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ等產品的測試和研

究能力。蘋果在應用研究實驗室投資超過１０億元人民幣，並於北京、上海、蘇州和深圳等地設

有研發中心。（ｓｌ）

