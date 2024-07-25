【人行操作】專家：ＭＬＦ隨逆回購ＬＰＲ降息，淡化政策利率色彩

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行今日增做２０００億元人民幣１年期中期借貸便利

（ＭＬＦ），中標利率２﹒３％，較此前下降２０個基點，與周一（２２日）７天期逆回購利率

、貸款市場報價利率（ＬＰＲ）及常備借貸便利（ＳＬＦ）利率下調１０基點相呼應，而且與７

天期逆回購、一年期ＬＰＲ和ＳＬＦ一樣，都是２０２３年８月以來首次「降息」。

人行主管媒體《金融時報》引述有關專家認為，人行增開ＭＬＦ操作，既在意料之外，又在

情理之中，又指本次ＭＬＦ操作安排在ＬＰＲ報價後，體現了淡化ＭＬＦ利率政策色彩的意圖。

此前人行行長潘功勝在陸家嘴論壇表示，要淡化７天期逆回購操作以外其他工具的政策利率色彩

。在本月ＭＬＦ於１５日續做時利率沒有調整的情況下，２２日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）跟

隨７天期逆回購利率等幅下行，表明ＬＰＲ轉向更多參考短期政策利率；而此次ＭＬＦ操作安排

在ＬＰＲ報價後，則進一步淡化了ＭＬＦ的政策利率色彩，表明中標利率變動不具有政策信號含

義。

專家又指，本次ＭＬＦ操作明確採用利率招標方式，即參與機構在投標時可以選擇多個利率

，最終的中標結果也更能反映資金供需狀況和市場利率情況。從實際效果看，本次ＭＬＦ利率適

度下行，較好地彌合了與同業存單等市場利率的差異。（ｓｌ）

