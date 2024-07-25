  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

25/07/2024 11:00

【人行操作】專家：ＭＬＦ隨逆回購ＬＰＲ降息，淡化政策利率色彩

　　《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行今日增做２０００億元人民幣１年期中期借貸便利
（ＭＬＦ），中標利率２﹒３％，較此前下降２０個基點，與周一（２２日）７天期逆回購利率
、貸款市場報價利率（ＬＰＲ）及常備借貸便利（ＳＬＦ）利率下調１０基點相呼應，而且與７
天期逆回購、一年期ＬＰＲ和ＳＬＦ一樣，都是２０２３年８月以來首次「降息」。
　　人行主管媒體《金融時報》引述有關專家認為，人行增開ＭＬＦ操作，既在意料之外，又在
情理之中，又指本次ＭＬＦ操作安排在ＬＰＲ報價後，體現了淡化ＭＬＦ利率政策色彩的意圖。
此前人行行長潘功勝在陸家嘴論壇表示，要淡化７天期逆回購操作以外其他工具的政策利率色彩
。在本月ＭＬＦ於１５日續做時利率沒有調整的情況下，２２日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）跟
隨７天期逆回購利率等幅下行，表明ＬＰＲ轉向更多參考短期政策利率；而此次ＭＬＦ操作安排
在ＬＰＲ報價後，則進一步淡化了ＭＬＦ的政策利率色彩，表明中標利率變動不具有政策信號含
義。
　　專家又指，本次ＭＬＦ操作明確採用利率招標方式，即參與機構在投標時可以選擇多個利率
，最終的中標結果也更能反映資金供需狀況和市場利率情況。從實際效果看，本次ＭＬＦ利率適
度下行，較好地彌合了與同業存單等市場利率的差異。（ｓｌ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

《北京宣言》：巴人的第三條道路

24/07/2024 19:22

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金