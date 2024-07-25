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AH股新聞

25/07/2024 11:41

《神州金融》專家：存款降息利於推動投資消費，助穩銀行負債成本

　　《經濟通通訊社２５日專訊》六大國有商業銀行今日主動下調人民幣存款利率，３個月期、
半年期、一年期下調１０基點，２年期、３年期、５年期下調２０基點。《中國證券報》引述權
威專家分析，本次工農中建等主要銀行主動下調存款利率，是基於前期１年期貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）下降，以及國債收益率等市場利率走勢而自主決定，是存款利率更加市場化的體現，
有利於進一步降低企業、居民儲蓄傾向，推動企業投資和居民消費，促進優化資產配置，增強資
金流向資本市場的動力，增加金融市場活力，鞏固經濟回升向好態勢。
　　業內人士則認為，按照以往經驗，預計股份制銀行近期會跟進調整，中小銀行可能逐步分批
跟進下調。該人士並指出，此次調整，中長期存款利率降幅較大，有利於進一步減少利息支出，
緩解存款長期化問題，穩定銀行負債成本，提升金融服務實體經濟可持續性，也有利於改善銀行
盈利能力，提高銀行股東權益，利好對應股票估值。
　　專家又預計，此次利率調整對普通儲戶影響有限。以存款本金１０萬元人民幣為例，一年期
定期存款每年利息減少１００元人民幣。（ｓｌ）

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