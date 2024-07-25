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AH股新聞

25/07/2024 11:42

【人行操作】機構：ＭＬＦ及存款降息利好債市，料人行暫不賣國債

　　《經濟通通訊社２５日專訊》六大國有商業銀行今日下調人民幣存款利率１０－２０基點，
同日人民銀行增做２０００億元人民幣１年期中期借貸便利（ＭＬＦ），中標利率２﹒３％，較
此前下降２０個基點。此前人行在周一（２２日）先後下調７天期逆回購利率、貸款市場報價利
率（ＬＰＲ）及常備借貸便利（ＳＬＦ）利率各１０基點。
　
＊邢兆鵬：增做ＭＬＦ基本上是對股市暴跌的反應＊
　
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，人行今日公開市場ＭＬＦ的意外操作，基本是對股
市暴跌的反應；開展ＭＬＦ而不是降準，也反映出政策的靈活性。對債市來說，ＭＬＦ降息和存
款降息意味著收益率曲線將平坦，人行暫時應該不會再有賣出國債之類的行為刺激市場。
　　大華銀行中國環球金市部總監周石磊亦認為，從人行包括今日在內的本周多項操作來看，逆
周期調節會持續發力，本次降息具有急迫性。至於此前提及的人行賣出國債以及正回購等，預計
短期內不會現身。
　　添增基金副總經理陳康指出，ＭＬＦ降息２０基點，超過了７天期逆回購這種短端利率的
１０基點降幅，且與１０年國債的收益率波動區間大致吻合，可以看作向市場價格的靠攏。對債
市來說，１０年國債收益率下破２﹒２％基本上沒有疑問了，但中長期債券收益率下行還是應該
適度克制。（ｓｌ）

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