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AH股新聞

25/07/2024 14:40

《中國要聞》新ｉＰｈｏｎｅ發布前夕，內地果鏈企業加價搶人

　　《經濟通通訊社２５日專訊》蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１６預計在９月發布，市場盛傳蘋果對
ｉＰｈｏｎｅ　１６系列銷量極有信心，今年備貨目標上調至９０００萬部。《財聯社》報道指
出，在深圳龍華汽車站招工市場，立訊精密（深：００２４７５）、富士康、藍思科技
（深：３００４３３）、伯恩光學等果鏈頭部企業７月以來都在大舉招工，招聘信息幾乎霸佔全
場廣告板，部分廠家還不斷加價「搶人」。
　　報道指，在ＡＩ促進消費電子回暖之下，果鏈率先受益。多家受訪果鏈企業人士表示，進入
下半年消費電子傳統旺季後，產能利用率逐步走高，相對上年也有一定程度回暖。同時，消費電
子新品季將至，深圳最大招工市場龍華汽車站的勞務中介正全力為各大企業「招兵買馬」。
　　一名富士康的勞務中介指，今年招工旺季提前，工價也比去年高，其中ＷＷＷ事業部在７月
１９日開出的時薪為２５元（人民幣．下同），而去年同期為２４元。另一名中介則指，瀏陽藍
思、黃花藍思、江西立訊在７月１９日開出的時薪分別為２６元、２６元、２５元，遠高於非果
鏈的和而泰（深：００２４０２）（２１元）、高偉電子（０１４１５）（２０元）等其他知名
電子公司，分列該招工市場小時工工價榜前三名，「這個工價隨時會變，今天是２５，可能明天
就漲了」。到２４日，該３家企業的時薪已提升至２８元、２８元及２６元，繼續霸榜前三位。
　　還有勞務中介表示，招工旺季將持續到９月，目前每天都在招工，例如伯恩每天經他們招請
了７０－８０人。（ｓｌ）

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