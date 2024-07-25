【ＦＯＣＵＳ】以太幣ＥＴＦ掛牌，驢象角力幣圈

【ＦＯＣＵＳ】標指自２００７年以來最長的「跌幅不逾２％」紀錄，終在周三（２４日）

打破，「七巨頭」市值單日蒸發７６８０億美元，惟美元卻離奇未能受惠避險需求而反彈。另一

邊廂，繼貝萊德的芬克（ｌａｒｒｙ ｆｉｎｋ）、摩通的戴蒙（Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ）相

繼對加密貨幣轉軚後，侵侵周末將出席「比特幣大會（Ｂｉｔｃｏｉｎ２０２４

Ｎａｓｈｖｉｌｌｅ）」，贈興周二（２３日）最新掛牌的現貨以太幣ＥＴＦ。



＊首日逾億淨流入，貝萊德成大贏家＊



氣勢如虹的納指、標指隔夜重挫，再次確認比特幣為２０２４年迄今表現最好的資產（升

５２％）

；１月獲美國證券交易委員會（ＳＥＣ）批准上市的１１隻現貨比特幣ＥＴＦ，過去半年累計錄

得資金流入逾１９０億美元。就在周二，８隻５月獲ＳＥＣ批准的以太幣現貨ＥＴＦ再接再厲掛

牌，單日錄資金淨流入１﹒０６億美元。

以太幣是市值僅次比特幣的第二大加密貨幣，盡管價格過去２４小時跌逾６％，但或主要是

受投資者「調倉」影響，從年費較高的Ｇｒａｙｓｃａｌｅ以太幣信託撤資，轉入年費較低的以

太幣ＥＴＦ，無礙最受歡迎的貝萊德旗下ｉＳｈａｒｅｓ Ｅｔｈｅｒｅｕｍ Ｔｒｕｓｔ

ＥＴＦ單日吸金２﹒６７億美元。

在加密貨幣資產等的助力下，貝萊德二季度資產規模刷新１０﹒６５萬億美元新高，其中比

特幣ＥＴＦ淨資產逾１８４億美元。２０１７年稱比特幣為「洗錢指數」的首席執行長芬克，最

新將其定義為「資產類別」，更指在「超級樂觀（ｓｕｐｅｒ ｏｐｔｉｍｉｓｔｉｃ

ｃａｓｅ）」的情況下，比特幣將升至１００萬美元以上，比「木頭姐」Ｃａｔｈｉｅ

Ｗｏｏｄ早前６０萬美元的預測更進取。



＊加密貨幣左右搖擺州逾五分一選民＊



最引人注目的１８０度轉彎無疑來自特朗普，曾經指比特幣是「針對美元騙局」的他，不單

成為首個接受加密貨幣捐款（迄今已獲價值３００萬美元的比特幣、以太幣等）的總統候選人，

更透露「華爾街之王」戴蒙在跟自己的私人聚會時承認，「已改變（對比特幣的）態度」。此外

，副總統候選人萬斯亦是比特幣的擁躉和持有者。

共和黨熱情擁抱加密貨幣，跟民主黨以參議員沃倫（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｗａｒｒｅｎ）

為首的一眾比特幣反對者形成強烈對比，背後是華爾街的強大影響力，以及搖擺州逾五分一選民

認為加密貨幣是投票的決定性因素。



＊比特幣大會揭幕，侵侵將發表演講＊



就在本周末，特朗普將出席於田納西州舉行的「比特幣大會」並發表演講（獨立候選人

Ｒｏｂｅｒｔ Ｆ﹒ Ｋｅｎｎｅｄｙ Ｊｒ。亦將發言），料再強化他的「停止拜登粉碎加密

貨幣的十字軍東徵」的「比特幣捍衛者」形象。最新消息指，將代表民主黨參選的賀錦麗，其顧

問團隊已向比特幣大好友、億萬富翁庫班（Ｍａｒｋ Ｃｕｂａｎ）諮詢加密貨幣政策，倘若她

屆時亦現身會場，將是跟特朗普的第一場正面對決。

華盛頓、華爾街對加密貨幣齊轉軚，似印證侵侵所言，「它（比特幣）已發展成一個自成體

系的小宇宙……我看到愈來愈多人想要用比特幣支付」 的大勢，而更長遠或是打造「加密貨幣

美元（相對石油美元）」，以及成為Ｗｅｂ３世界中心的野心。

