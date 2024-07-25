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25/07/2024 17:06

《神州能源》內地汽柴油價明起分別下調１４５元、１４０元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》新一輪成品油調價窗口將於今晚２４時開啟。國家發改委宣布
，７月２５日２４時起，國內汽、柴油價格每噸分別下調１４５元（人民幣．下同）和１４０元
，是今年以來第五次下調。
　　全國平均來看，９２號汽油每升下調０﹒１１元；９５號汽油每升下調０﹒１２元；０號柴
油每升下調０﹒１２元。按照油箱容量為５０升的家用轎車為例，加滿一箱９２號汽油，將少花
５﹒５元。（ｓｌ）

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