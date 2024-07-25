《以舊換新》兩部門：報廢乘用車購買新能源車補貼提高至２萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》國家發改委、財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消

費品以舊換新的若干措施》的通知，就統籌安排３０００億元（人民幣．下同）左右超長期特別

國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新提出三大項共十六條措施。

其中提到，在《汽車以舊換新補貼實施細則》基礎上，個人消費者報廢國三及以下排放標準

燃油乘用車或者２０１８年４月３０日及之前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛

購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或者２﹒０升及以下排量燃油乘用車，補貼標準

提高至：購買新能源乘用車補２萬元（原先為１萬元）、購買２﹒０升及以下排量燃油乘用車補

１﹒５萬元（原先為７０００元）。

同時，支持報廢國三及以下排放標準營運類柴油貨車，加快更新為低排放貨車。報廢並更新

購置符合條件的貨車，平均每輛車補貼８萬元；無報廢只更新購置符合條件的貨車，平均每輛車

補貼３﹒５萬元；只提前報廢老舊營運類柴油貨車，平均每輛車補貼３萬元。

此外，推動城市公交車電動化替代，支持新能源公交車及動力電池更新。更新車齡８年及以

上的新能源公交車及動力電池，平均每輛車補貼６萬元。（ｓｌ）

