《國企紅籌》龍源電力（００９１６）非執董馬冰岩辭任，昨起生效

《經濟通通訊社２５日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，昨天收
到非執行董事馬冰岩辭任非執行董事、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會委員，自昨天起生效
。
該集團指，馬冰岩因年齡原因辭去職務，他已確認任職期間與董事會並無意見分歧，亦無有
關辭任其他事宜須股東垂注。（ｗｈ）
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25/07/2024 07:53
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