諾誠健華（０９９６９）創新藥於美國完成首例受試者給藥

《經濟通通訊社２５日專訊》諾誠健華（０９９６９）（滬：６８８４２８）公布，近日獲
悉創新藥ＩＣＰ－３３２在美國完成首例受試者給藥。
該集團指，ＩＣＰ－３３２是其１類創新藥，是新型口服ＴＹＫ２抑制劑。ＴＹＫ２是一種
非受體酪氨酸激酶。ＩＣＰ－３３２在中國開展的治療中重度特應性皮炎的ＩＩ期臨床研究達到
多個有效性終點，展示療效和安全性。（ｗｈ）
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25/07/2024 07:53
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悉創新藥ＩＣＰ－３３２在美國完成首例受試者給藥。
該集團指，ＩＣＰ－３３２是其１類創新藥，是新型口服ＴＹＫ２抑制劑。ＴＹＫ２是一種
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