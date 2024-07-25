諾誠健華（０９９６９）創新藥於美國完成首例受試者給藥

《經濟通通訊社２５日專訊》諾誠健華（０９９６９）（滬：６８８４２８）公布，近日獲

悉創新藥ＩＣＰ－３３２在美國完成首例受試者給藥。

該集團指，ＩＣＰ－３３２是其１類創新藥，是新型口服ＴＹＫ２抑制劑。ＴＹＫ２是一種

非受體酪氨酸激酶。ＩＣＰ－３３２在中國開展的治療中重度特應性皮炎的ＩＩ期臨床研究達到

多個有效性終點，展示療效和安全性。（ｗｈ）

