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25/07/2024 07:53

《國企紅籌》弘業期貨（０３６７８）股東弘蘇實業逾１％持股被沽

　　《經濟通通訊社２５日專訊》弘業期貨（０３６７８）（深：００１２３６）公布，獲悉股
東弘蘇實業因司法強制執行而透過集中競價交易及大宗交易減持逾１％，涉由４月１８日至上周
二（１６日）共約１０２８萬股Ａ股被處置，佔約１﹒０２％股權。
　　該集團指，弘蘇實業持股由約１０﹒７８％降至約９﹒７６％。（ｗｈ）

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