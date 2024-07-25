《國企紅籌》弘業期貨（０３６７８）股東弘蘇實業逾１％持股被沽

《經濟通通訊社２５日專訊》弘業期貨（０３６７８）（深：００１２３６）公布，獲悉股

東弘蘇實業因司法強制執行而透過集中競價交易及大宗交易減持逾１％，涉由４月１８日至上周

二（１６日）共約１０２８萬股Ａ股被處置，佔約１﹒０２％股權。

該集團指，弘蘇實業持股由約１０﹒７８％降至約９﹒７６％。（ｗｈ）

