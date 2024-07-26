《駐京專電》發改委：ＲＥＩＴｓ取消前期輔導，改為央企直接申報

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國家發改委投資司負責人就《關於全面推

動基礎設施領域不動產投資信托基金（ＲＥＩＴｓ）項目常態化發行的通知》答記者問時表示，

《通知》簡化工作流程，取消前期輔導環節，改為由省級發展改革委或中央企業直接申報；明確

各環節時限要求，嚴格限定省級發展改革委的退回或受理時間、咨詢評估機構提出問題次數以及

項目方反饋時間，進一步提高申報推薦效率。



＊增加清潔高效的燃煤發電、養老設施等資產類型＊



《通知》進一步壓緊壓實各方責任，確保權責一致。在簡化申報流程的同時，進一步完善流

程設計，壓實相關各方責任。嚴格「退回」措施，對於申報項目和材料明顯不符合要求的，國家

發改委將及時退回。嚴明懲戒紀律，對於申報時敷衍塞責、隱瞞事實、弄虛作假等情況，國家發

改委將視情況採取暫停受理、函告中國證監會和有關行業主管部門等監管措施。嚴格咨詢評估，

國家發改委將對評估機構開展工作質量評價和年度考核，切實保障項目評估質量。

進一步優化政策空間，激發市場活力。在征求各方面意見基礎上，回應有關方面的實際訴求

，適當擴大發行範圍，增加了清潔高效的燃煤發電、養老設施等資產類型。調整優化規模要求，

明確對於行業共性原因導致缺乏可擴募資產的項目，以及首次發行規模超５０億元人民幣的項目

，可適當放寬可擴募資產的規模要求。提高回收資金使用靈活度，取消用於存量資產收購的

３０％比例上限，將用於補充流動資金的比例上限從１０％提高至１５％。



＊８月１日之後按照《通知》執行＊



《通知》採用「新老劃斷」的方式實施。２０２４年８月１日之後，報送至國家發改委的項

目，按照《通知》要求執行。２０２４年８月１日之前，國家發改委已正式受理和已正式推薦至

中國證監會的項目，繼續按照原申報要求執行；同時，在回收資金使用方面，可自主申請按照《

通知》最新要求調整，以加快回收資金使用、更好促進投資良性循環。



＊４４個項目發行上市，共發售基金１２８５億元＊



２０２１年６月２１日，首批９個基礎設施ＲＥＩＴｓ試點項目掛牌上市。截至目前，國家

發改委已向中證監推薦６７個項目（含擴募項目），其中４４個項目發行上市，共發售基金

１２８５億元（人民幣．下同），用於新增投資的淨回收資金超過５１０億元，可帶動新項目總

投資超過６４００億元。據統計，上市基礎設施ＲＥＩＴｓ項目已累計向投資者分紅超１３０億

元，２０２４年上半年中證ＲＥＩＴｓ全收益指數上漲８﹒６５％。

