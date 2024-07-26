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AH股新聞

26/07/2024 08:56

《駐京專電》政治局召開會議，研究部署防汛抗洪救災工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中共中央政治局常務委員會７月２５日召
開會議，研究部署防汛抗洪救災工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，落實防汛巡
查防守制度，突出薄弱堤段、險工險段、病險水庫的重點防守，加大查險排險力度，堅決避免大
江大河堤防決口、大型和重點中型水庫垮壩。要科學調度防洪工程，細化蓄滯洪區運用准備。要
針對南水北調、西氣東輸、公路鐵路等重要基礎設施，以及城市地下空間、橋涵隧道等重點部位
，進一步排查風險隱患，落實應急措施，保障安全運行。
　　會議指出，當前中國正值「七下八上」防汛關鍵期，長江等流域防洪峰、防決堤、排內澇壓
力不減，黃河、淮河、海河、松遼流域有可能發生較重汛情，疊加台風進入活躍期，防汛形勢更
加嚴峻復雜。各有關地區、部門和單位要始終繃緊防汛抗洪這根弦，牢牢把握工作主動權，堅決
打贏防汛抗洪救災這場硬仗。
　
＊要及時下撥救災資金，防止因災致貧返貧＊
　
　　會議強調，要全力開展搶險救援救災，加強統籌部署和超前預置。解放軍、武警部隊、消防
、央企等各方力量，要時刻保持應急狀態、聽從統一調度，確保快速出動、高效救援。要及時下
撥救災資金、調運救災物資，加快保險理賠，妥善安置受災群眾，做好群眾就醫、學生開學等需
求保障。要抓緊搶修水利、電力、交通、通信等受損基礎設施，組織帶領受災群眾恢復生產、重
建家園。要扎實做好農業防災減災工作，最大程度減少農業損失，保障國家糧食安全。要關心幫
助受災困難群眾，防止因災致貧返貧。要加強應急保障能力建設，提高城市防洪排澇能力，補齊
病險水庫、中小河流堤防、蓄滯洪區等防洪工程和農田排澇短板，用好自然災害綜合風險普查成
果，強化基層應急基礎和力量，不斷提高全社會綜合減災能力。

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