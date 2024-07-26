《駐京專電》國資委：未來五年央企大規模設備更新總投資超３萬億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國新辦舉行「推動高質量發展」系列主題

發布會，國資委財務監管與運行評價局負責人劉紹娓表示，將堅持能給盡給、應給盡給原則，加

大出資人政策支持力度，指導中央企業緊盯新一輪技術革命和產業變革方向，在本輪大規模設備

更新中發揮表率引領作用。未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造總投資超３萬億元

人民幣。

同時，要求中央企業在採購設備時對各類企業一視同仁，堅持買技術水平最好、性價比最高

的裝備，讓質價雙優的裝備供應商脫穎而出。



＊加快推動數字化轉型，快推動綠色化改造＊



一是加快推動先進設備更新。加速替換改造一批服役時間長、生產效率低、工藝技術落後的

生產裝置和設備，更新部署一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

二是加快推動數字化轉型。加快實施一批「智改數轉網聯」項目，推進人工智能等新技術與

制造全過程、全要素深度融合，加快智能裝備更新替代和新型網絡基礎設施規模化部署。

三是加快推動綠色化改造。推廣一批綠色裝備，大力促進減污降碳、節能降耗，加強設備能

效管理，加快對能效水平較低的裝置設備更新改造，大力布局資源循環利用，形成產品從研發制

造到回收利用的良性循環。

四是加快推動本質安全。實施一批老舊裝置改造，強化安全技術、安全裝備應用，在安全隱

患高發領域開展「機械化換人、自動化減人」和「機器人替人」，加強對各類危險源的在線監控

和管理，提高事故和災害的預測和防范水平。

五是加快強化有效供給。研發生產一批新型裝置設備，推進在各類工業機械、農用、醫療、

教育等領域應用，努力提供技術先進、綠色低碳、節能高效、適應市場需求的設備產品。

