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AH股新聞

26/07/2024 11:37

《駐京專電》國資委：今年國有資本金支持科技創新比例達８３％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院國資委科技創新局負責人方磊稱，
大力推動關鍵核心技術攻關。構建融入國家總體部署、組織央企合力攻堅、推動企業主動突破的
三層聯動攻關體系，聚焦工業母機、工業軟件等重要領域，組織百萬科研人員投身攻關一線。
２０２４年國有資本金用於支持科技創新的比例達到８３％，２０２２年、２０２３年連續兩年
研發投入超過萬億元人民幣。
　　在量子信息、深空深地深海等領域建設９７個原創技術策源地，實施「加強應用基礎研究」
等１１個專項行動，在可控核聚變、６Ｇ網絡架構、類腦芯片等前沿領域實現重大突破。著力推
動行業龍頭企業發揮產學研主導作用。指導中央企業聯合高校院所、協同上下游企業提出重大需
求、凝練重大科學問題，組建２４個創新聯合體，遴選３０家產業鏈領軍企業，實行「大兵團作
戰」，推動從基礎研究到產業化的全鏈條創新，建立協同高效的產業創新組織機制。
　　聚力推動科技創新與產業創新深度融合。推動企業運用新技術改造提升傳統產業，實施數字
化轉型行動和「ＡＩ＋」專項行動，加快高端化智能化綠色化發展。全力推動完善科技創新體制
機制。堅持「頂格、管用、解渴」完善出資人政策，科技創新考核對工業和科研企業實現全覆蓋

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