《國企紅籌》東方證券（０３９５８）中期純利按年升１１％

《經濟通通訊社２６日專訊》東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）公布業績快報
，２０２４年上半年，純利２１﹒１１億元（人民幣．下同），按年升１１﹒０５％；扣除非經
常性損益的淨利潤２０﹒１９億元，按年升１４﹒７８％。基本每股收益２４分；營業總收入
８５﹒７１億元，按年跌１﹒４３％。
集團指，業績變動的主要原因是公司固定收益投資等業務的業績同比增長、業務及管理費和
信用減值損失同比減少所致。（ｈｐ）
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26/07/2024 18:20
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，２０２４年上半年，純利２１﹒１１億元（人民幣．下同），按年升１１﹒０５％；扣除非經
常性損益的淨利潤２０﹒１９億元，按年升１４﹒７８％。基本每股收益２４分；營業總收入
８５﹒７１億元，按年跌１﹒４３％。
集團指，業績變動的主要原因是公司固定收益投資等業務的業績同比增長、業務及管理費和
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