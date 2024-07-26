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26/07/2024 17:47

《國企紅籌》中廣核電力（１８１６）：寧德５號機組即將開工建設

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中廣核電力（０１８１６）（深：００３８１６）公布，公司
聯營公司福建寧德第二核電的寧德５號機組計劃於本月２８日進行核反應堆主廠房首罐混凝土澆
築，即寧德５號機組即將於該日開始全面建設，進入土建施工階段。寧德５號機組採用華龍一號
核電技術，單台機組容量為１２１０ＭＷ。（ｂｎ）

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