《經濟時評》安本：三中全會後財政擴張將改善，房屋庫存料仍過剩

《環富通基金頻道２６日專訊》安本中國股票主管姚鴻耀對中國三中全會的投資啟示有以下

評論。



＊三中全會基調略顯正面，冀７月政治局會議有更多細節＊



三中全會在略顯正面的基調下落幕，整體訊號顯示政策連續性。當局基本上維持政策現狀，

但強調了國家的增長議程，期待即將舉行的７月政治局會議上有更多細節。儘管三中全會主要關

注制定國家的長期目標，但也強調了一些短期目標。這雖然不是經常出現，但卻是正面的，因為

這可能表明當局愈來愈意識到需要解決國內經濟增長有所滯後的情況。

公告指出，中國政府堅定不移實現全年經濟增長５％的目標，並宣布到２０２９年全部完成

３００項改革任務。市場及經濟的解讀都是正面的，同時等待進一步明確如何執行以及作出甚麼

支援政策。報告也指出，持續強調國家供應鏈自給自足、科技創新和綠色轉型。

改革是會議討論的另一個主要議題，消費稅是討論的一項。透過更有效的徵收系統來增加稅

收，是政府為財政刺激創造空間的一種方式。不過，將等待即將召開的７月政治局會議進一步明

確稅制改革的時間表和範圍。會議也討論了財政、農村土地、社會、監管等方面的其他改革。同

樣，將等待即將舉行的７月政治局會議傳達更多的細節。



＊要推更多政策支持房地產，青睞盈利可見度較高公司＊



在房地產方面，中國當局再次強調透過再貸款計劃來清理過剩的房屋庫存。整體而言，仍需

要看到中央政府推出更多實質政策支持，才能消除房地產行業的陰霾。

整體而言，鑑於當局希望實現５％的經濟增長目標，財政擴張將較上半年有所改善。然而，

預計過剩房屋庫存的情況不會出現強勁復甦，但至少會有所復甦。總的來說，安本青睞盈利可見

度較高的公司。（ｗａ）

