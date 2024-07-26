《神州頭條》財經報章頭版摘要：三千億國債資金加力支持「兩新」

《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央政治局召開會議，研究部署防汛抗洪救災工作

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中共中央政治局常務委員會２５日召開會議，研究部署防汛抗洪救災工作。會議強調，當前正值

「七下八上」防汛關鍵期，長江等流域防洪峰、防決堤、排內澇壓力不減，黃河、淮河、海河、

松遼流域有可能發生較重汛情，疊加颱風進入活躍期，防汛形勢更加嚴峻複雜。



凝聚改革共識，展現新擔當新作為

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中共二十屆三中全會是一次十分重要的會議。連日來，各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人

士認真學習貫徹全會精神。大家表示，要更加緊密地團結在中共中央周圍，凝聚改革共識，在進

一步全面深化改革、推進中國式現代化中展現新擔當新作為。



ＭＬＦ月末「加場」，利率下降２０個點子

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人民銀行２５日以利率招標方式開展２０００億元（人民幣．下同） １年期中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作，中標利率為２﹒３％，較此前下降２０個點子。同日，工農中建等主要銀行主

動下調了存款利率。





《上海證券報》



中央政治局召開會議，研究部署防汛抗洪救災工作

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中共中央政治局常務委員會２５日召開會議，研究部署防汛抗洪救災工作。會議強調，當前正值

「七下八上」防汛關鍵期，長江等流域防洪峰、防決堤、排內澇壓力不減，黃河、淮河、海河、

松遼流域有可能發生較重汛情，疊加颱風進入活躍期，防汛形勢更加嚴峻複雜。



完善強監管嚴監管機制，推動上市公司高質量發展

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上市公司質量是決定資本市場投資價值的關鍵性因素。受訪專家認為，強化上市公司監管，有助

於實現上市公司質量和投資價值的「雙提升」，進一步增強投資者的獲得感，進而推動資本市場

高質量發展，也有助於促進資本市場功能發揮，提升市場資源配置效率和服務實體經濟能力。



三千億元資金８月底下達

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發改委、財政部近日公開發布《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》提

出，將統籌安排３０００億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊

換新。





《證券時報》



兩部門：統籌安排三千億元國債資金加力支持「兩新」

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發改委、財政部２５日聯合發布《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》

，明確由國家發改委牽頭安排３０００億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新

和消費品以舊換新。



人行月內二度投放ＭＬＦ，中標利率下降２０個點子

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人民銀行７月２５日以利率招標方式開展２０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，其中

ＭＬＦ中標利率為２﹒３％，較７月１５日的ＭＬＦ中標利率下降２０個點子。



金融法制定提上日程，完備體系確保監管全覆蓋

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黨的二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定

》，制定金融法首次被提及。未來，金融法將作為一部金融領域的基本法，填補現有法律間的空

白，推動構成比較完備的金融法律體系，確保依法將所有金融活動納入監管。（ｌｃ）

