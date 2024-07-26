《鍾之日記》福將要分家，東方甄選瀉

《鍾之日記》７月２６日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股今日走勢反覆，今早高開數十點後，受到國家發改委和財政部發出通知，安排３０００

億人幣支援家電及汽車等設備和消費品以舊換新的政策刺激，恒指升勢轉急，最高升至

１７２２９，升２２４點。但其後恒指掉頭向下，再次跌穿１７０００點大關。全日收市恒指報

１７０２１，升１６點或不足０﹒１％，主板成交近１０４７億元。

在利好政策加持下，恒指今日反彈２２４點後缺乏承接，盤中升幅幾乎全部蒸發，甚至一度

倒跌，顯示市場信心薄弱。今日雖然收升，但全周計，恒指仍跌３９６點。目前恒指１７０００

關仍未站穩，預料下周臨近期指結算日，恒指仍有機會繼續尋底。



＊滬指全周挫３％＊



滬深兩市經歷四連跌之後，受惠設備更新和消費品以舊換新補貼加碼，市況終於見修復，全

日上升個股近４３００隻，然而國有大行急挫，令滬綜指維持低氣壓，最終在尾盤翻紅，全日收

升０﹒１４％，報２８９０﹒９點，終結四連跌。深成指全日大漲１﹒４５％，創業板指升

０﹒９２％。兩市全日成交６０６１億元人民幣，按日成交上升３％。

回顧全周，人民銀行在三中全會閉幕後即啟降息，周一（２２日）宣布公開市場７天期逆回

購操作利率１﹒８０％調整為１﹒７０％，一年期和五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）同

步下調１０個基點至３﹒３５％和３﹒８５％。然而政治會議未見重大提振經濟訊號，加上降息

力度並不強，反而觸發Ａ股悲觀情緒，滬綜指上演四連跌，甚至在政治局會議提出活躍資本市場

一周年當日滬指下試二千九，刷新自農曆龍年以來新低。總結全周滬指下跌３﹒０７％，結束兩

周連升，維穩行情告一段落，接下來很可能又是國家隊出馬的時候。



＊董宇輝單飛，東方甄選大跌＊



東方甄選（０１７９７）周四發公告宣布，旗下星級主播董宇輝離職，並將以約７６５８萬

元（人民幣．下同）的價格收購「與輝同行」。自此，由小作文事件引發的一系列圍繞東方甄選

與董宇輝的輿論糾葛，以徹底切割作結。

東方甄選為應對董宇輝離職可能帶來的市場波動，同步宣布了股份回購方案，計劃在一年內

不時購回價值不超過５億元的公司股份，以穩定市場信心。惟難擋今日公司股價大跌，盤中一度

挫近三成，東方甄選收跌２３﹒４％，新東方（０９９０１）亦跌４﹒４％。

根據公告，董宇輝離職是雙方「友好談論」的結果，除了已經承諾的福利和補償外，他還將

獲得與輝同行所有餘下未分配的淨利潤，金額高達１﹒４１億元。同時，東方甄選還向與輝同行

免費提供自主研發的信息系統，以維持後者的正常運營。

今日下午，新東方創始人、東方甄選ＣＥＯ俞敏洪在股東電話溝通會上為事件解畫，稱對與

輝同行剝離感到遺憾，但面對東方甄選、與輝同行兩個平台粉絲對立的現實情況，這一結果確實

是不可避免的，甚至對東方甄選的發展是有好處的。

俞敏洪並稱，７０００多萬元股權購買款將通過新東方與董宇輝的某種合作關係來進行支付

，不會侵佔到任何東方甄選的利益。另外，為了避免各種紛爭，新東方現在、未來都不會持有與

輝同行任何股份。俞敏洪最後強調，未來東方甄選不會再出現某個主播成立獨立平台。



＊印鈔振需求，家電股欣喜＊



國家發改委將牽頭安排３０００億元左右超長期特別國債資金，支持設備更新和消費品以舊

換新。文件指出，政府將對個人消費者購買符合２級及以上能效或水效標準的８類家電產品提供

補貼。

群益金鼎證券發表研報指出，今次較３月發布的方案顯得更加積極，其中中央出資明確，而

且比例較大，政策時限清晰，設備更新範圍擴大、門檻降低，貼息力度增加，汽車及家電以舊換

新補貼力度增加。群益金鼎看好政策對家電消費的刺激作用。

家電股集體漲，海信家電（００９２１）升６﹒２％，海爾智家（０６６９０）升６﹒１％

，ＴＣＬ電子（０１０７０）升５﹒５％，創維集團（００７５１）揚２﹒５％。

向報廢符合條件的乘用車後購買新能源車的補貼由１萬元提高至２萬元，２升及以下排量燃

油乘用車補貼由７０００元提高至１﹒５萬元。中信証券研報指，補貼金額翻倍，有望帶動汽車

銷量，乘用車、商用車、兩輪車、動力電池等板塊有望全面受益。汽車股偏升，東風集團

（００４８９）升２﹒３％，廣汽集團（０２２３８）升２﹒１％，長汽（０２３３３）升

１﹒６％，比亞迪（０１２１１）揚０﹒７％，吉利汽車（００１７５）升０﹒６％。



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