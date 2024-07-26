  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

26/07/2024 09:52

《Ａ股焦點》乘用車以舊換新補貼翻倍，比亞迪Ａ漲近３％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家發改委和財政部印發最新通知，將統籌安排３０００億元
（人民幣．下同）左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新，其中
包括向報廢符合條件的乘用車後購買新能源車的補貼由１萬元提高至２萬元，２升及以下排量燃
油乘用車補貼由７０００元提高至１﹒５萬元。
　　中信証券研報指，乘用車以舊換新補貼金額在此前基礎上翻倍。汽車銷量有望被明顯帶動，
乘用車、商用車、兩輪車、動力電池等板塊有望全面受益。另外，此前乘用車補貼為６：４的央
地共擔比例，本次央地共擔比例為９：１，有望提升地方政府積極性。
　　整車股集體漲，中國重汽（深：０００９５１）、中通客車（深：０００９５７）漲停，比
亞迪（深：００２５９４）升２﹒７％，賽力斯（滬：６０１１２７）升２﹒４％，長安汽車
（深：０００６２５）升１﹒４％，上汽集團（滬：６００１０４）揚０﹒３％。
　　汽車配件股同飆，迪生力（滬：６０３３３５）、天潤工業（深：００２２８３）、路暢科
技（深：００２８１３）漲停，濰柴動力（深：０００３３８）升９﹒５％，錢江摩托
（深：０００９１３）升８％，浙江仙通（滬：６０３２３９）升７％，西菱動力
（深：３００７３３）升６﹒１％，中原內配（深：００２４４８）升６％，北巴傳媒
（滬：６００３８６）升５﹒６％。（ｅｙ）

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

《北京宣言》：巴人的第三條道路

24/07/2024 19:22

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金