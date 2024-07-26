《Ａ股焦點》乘用車以舊換新補貼翻倍，比亞迪Ａ漲近３％

《經濟通通訊社２６日專訊》國家發改委和財政部印發最新通知，將統籌安排３０００億元
（人民幣．下同）左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新，其中
包括向報廢符合條件的乘用車後購買新能源車的補貼由１萬元提高至２萬元，２升及以下排量燃
油乘用車補貼由７０００元提高至１﹒５萬元。
中信証券研報指，乘用車以舊換新補貼金額在此前基礎上翻倍。汽車銷量有望被明顯帶動，
乘用車、商用車、兩輪車、動力電池等板塊有望全面受益。另外，此前乘用車補貼為６：４的央
地共擔比例，本次央地共擔比例為９：１，有望提升地方政府積極性。
整車股集體漲，中國重汽（深：０００９５１）、中通客車（深：０００９５７）漲停，比
亞迪（深：００２５９４）升２﹒７％，賽力斯（滬：６０１１２７）升２﹒４％，長安汽車
（深：０００６２５）升１﹒４％，上汽集團（滬：６００１０４）揚０﹒３％。
汽車配件股同飆，迪生力（滬：６０３３３５）、天潤工業（深：００２２８３）、路暢科
技（深：００２８１３）漲停，濰柴動力（深：０００３３８）升９﹒５％，錢江摩托
（深：０００９１３）升８％，浙江仙通（滬：６０３２３９）升７％，西菱動力
（深：３００７３３）升６﹒１％，中原內配（深：００２４４８）升６％，北巴傳媒
（滬：６００３８６）升５﹒６％。（ｅｙ）
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