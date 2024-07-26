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AH股新聞

26/07/2024 08:49

《Ａ場新股》今年以來３３９家Ａ股ＩＰＯ企業終止上市

　　《經濟通通訊社２６日專訊》進入下半年，Ａ股ＩＰＯ終止數量仍在增多。據《上海證券報
》引述數據指，截至７月２４日，今年已有３３９家企業ＩＰＯ終止，其中深市１５８家、滬市
１２７家、北交所５４家。其中，有３３４家公司是主動「撤單」，佔比超過九成。
　　從行業分布來看，在這３３９家公司中，製造業公司、民營公司佔多數。其中有６１家公司
來自計算機、通信和其他電子設備製造業；４４家來自專用設備製造業；３２家來自軟件和信息
技術服務業；２６家來自化學原料和化學製品製造業。
　　報道指，這些ＩＰＯ企業「撤單」的原因，主要有三個方面：一是ＩＰＯ政策調整，相關板
塊上市門檻提升；二是宏觀經濟形勢變化，部分行業周期性變化導致企業經營業績波動；三是擬
ＩＰＯ企業自身存在瑕疵。上述三重因素所影響的擬ＩＰＯ企業佔比分別約５０％、２０％和
２０％，剩餘１０％則可能受到其他因素影響。
　　那麼擬ＩＰＯ企業「撤單」後將何去何從？有的企業放棄ＩＰＯ後擬借道併購實現Ａ股上市
；還有部分企業改道北交所、港交所等市場；大多數企業則暫時選擇「按兵不動」，待ＩＰＯ政
策及市場環境進一步明朗，或企業經營業績明顯好轉之後，再擇機啟動上市之路。
　　報道又指，儘管ＩＰＯ階段性收緊後，備考企業出現一陣「撤單」小高潮，但整體來看，今
年Ａ股ＩＰＯ仍保持有序節奏，２０２４年已有４８家公司登陸Ａ股市場，合計籌資
３５１﹒４６億元人民幣。（ｌｃ）

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