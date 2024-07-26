俞敏洪：和「與輝同行」現衝突，董宇輝離職對東方甄選發展有好處

《經濟通通訊社２６日專訊》去年底東方甄選（０１７９７）主播董宇輝「小作文」事件引

發市場關注，其後以孫東旭被免去ＣＥＯ職務、董宇輝自立門戶開設新直播帳號「與輝同行」而

告一段落，經過半年的單飛嘗試，東方甄選與董宇輝最終還是走向了徹底切割。

東方甄選昨晚公告董宇輝離職，並將以７６５８﹒５５萬元人民幣的價錢收購與輝同行。今

日下午，新東方創始人、東方甄選ＣＥＯ俞敏洪在股東電話會議上表示，對與輝同行剝離這樣的

結果非常遺憾，但面對公司所面臨的現實情況，這一結果確實是不可避免的，甚至對於公司的發

展是有好處的。



＊新東方不再持有「與輝同行」任何股份＊



俞敏洪說，起初自己認為東方甄選、與輝同行兩個平台互不干涉、互相支持，是個很好的模

式，但是後期事情受到外部環境的嚴重干擾，兩個平台的粉絲形成了勢不兩立的局面。俞敏洪稱

自己試圖調節兩邊的問題，沒想到把火燒到了自己頭上，自己的形象也因為網暴受到巨大損失。

俞敏洪強調，為了避免各種紛爭，新東方現在、未來都不會持有與輝同行任何股份。

俞敏洪又透露，自己在新東方在線時期就真金白銀買入了東方甄選股票，這也證明自己會非

常認真的經營和發展公司。他還暗示，自己手中的股票也在虧損之中。（ｒｙ）

