  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

26/07/2024 16:02

俞敏洪：和「與輝同行」現衝突，董宇輝離職對東方甄選發展有好處

　　《經濟通通訊社２６日專訊》去年底東方甄選（０１７９７）主播董宇輝「小作文」事件引
發市場關注，其後以孫東旭被免去ＣＥＯ職務、董宇輝自立門戶開設新直播帳號「與輝同行」而
告一段落，經過半年的單飛嘗試，東方甄選與董宇輝最終還是走向了徹底切割。
　　東方甄選昨晚公告董宇輝離職，並將以７６５８﹒５５萬元人民幣的價錢收購與輝同行。今
日下午，新東方創始人、東方甄選ＣＥＯ俞敏洪在股東電話會議上表示，對與輝同行剝離這樣的
結果非常遺憾，但面對公司所面臨的現實情況，這一結果確實是不可避免的，甚至對於公司的發
展是有好處的。
　
＊新東方不再持有「與輝同行」任何股份＊
　
　　俞敏洪說，起初自己認為東方甄選、與輝同行兩個平台互不干涉、互相支持，是個很好的模
式，但是後期事情受到外部環境的嚴重干擾，兩個平台的粉絲形成了勢不兩立的局面。俞敏洪稱
自己試圖調節兩邊的問題，沒想到把火燒到了自己頭上，自己的形象也因為網暴受到巨大損失。
　　俞敏洪強調，為了避免各種紛爭，新東方現在、未來都不會持有與輝同行任何股份。
　　俞敏洪又透露，自己在新東方在線時期就真金白銀買入了東方甄選股票，這也證明自己會非
常認真的經營和發展公司。他還暗示，自己手中的股票也在虧損之中。（ｒｙ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/07/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

下一篇新聞︰26/07/2024 15:46  【俄烏開戰】中國代表周日啟動第四輪穿梭外交訪巴西、南非、印尼

其他AH股新聞
More

26/07/2024 16:10  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

26/07/2024 16:10  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金